Мэра Энергодара прокуратура объявила в розыск

13 июля в 10:00 Павел Музыка не явился в прокуратуру для проведения следственных действий

Мэра Энергодара Павла Музыку прокуратура объявила в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"21 июля мэр Энергодара объявлен в розыск, 24 июля энергодарская местная прокуратура в суд направила ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей", - отметили в пресс-службе.

Энергодарская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (Незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий), в котором 8 июня было сообщено о подозрении мэру Энергодара.

13 июля Музыка не явился в прокуратуру для проведения следственных действий, об уважительности причин неявки он не сообщил.

8 июня прямо во время заседания городского совета сотрудник прокуратуры объявил о подозрении мэру Энергодара. Он подозревается в незаконном увольнении одного из сотрудника коммунального предприятия и злоупотреблении служебным положением.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.