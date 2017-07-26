ГПУ разрешили задержать Черновецкого для привода в суд

Разрешение было предоставлено ввиду того, что экс-мэр Киева скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно, отметили в Генпрокуратуре

Суд разрешил Генпрокуратуре задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода в суд для избрания меры пресечения в виде ареста. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"25.07.2017 следователями ГПУ получено разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила она.

По словам Сарган, разрешение было дано с учетом того, что подозреваемый скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно.

14 июля 2017-го Черновецкому было сообщено о подозрении по делу о незаконном строительстве в столице вертолетной площадки, которое связывают с Виктором Януковичем. По версии следствия, бывший градоначальник способствовал незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства площадки.

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