Обвиняемые беркутовцы не приходят на заседания суда - адвокат

Из четверых экс-беркутовцев двое сбежали еще в апреле, а еще двое просто не приходят на заседания, утверждает адвокат. Заседания переносят

В среду, 26 июля, на заседание по делу харьковских беркутовцев не пришел ни один из обвиняемых. Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская.



Рассматривается дело по эпизоду убийств и избиения 18 февраля 2014 года и нападение на журналистов Громадского в Писочине в январе 2015 года.



Адвокат отметила, что двое экс-беркутовцев - Гончаренко и Костюк - сбежали в апреле этого года. Еще двое - Белов и Рияко - не пришли уже во второй раз.



На прошом заседании судьи вынесли постановление об их принудительном приводе. Но выполнить постановление не смогли, поскольку обвиняемых нет по месту проживания.



Заседание перенесли на 19 сентября.

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