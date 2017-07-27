Роковое решение: реакция сетей на лишение гражданства Саакашвили

Мнения украинских политиков, блогеров и журналистов сошлись в одном - решение Порошенко было неожиданным и вызывает много вопросов

26 июля в СМИ со ссылкой на источники в ведомствах появилась информация об аннулировании украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В Государственной миграционной службе, как и пресс-службе Саакашвили, эту информацию комментировать LIGA.net отказались. Однако позже пресс-секретарь политика Дарья Чиж все же заявила, что сообщения об аннулировании гражданства ложны.

Через некоторое время советник главы МВД Антон Геращенко информацию подтвердил.

Одним из первых отреагировал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, заявив, что его соратник Андрей Лозовой, вопреки якобы распространенной в СМИ информации, не имеет прямого отношения к аннулированию гражданства Саакашвили.

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко в своем Facebook отметил, что решение президента не только лишает Саакашивили гражданства, но и вовсе запретит ему въезд в Украину.

"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину - его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически, Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", - написал он.

Пользователи социальных сетей отмечают, что аннулирование гражданства Саакашвили, вероятно, невозможно юридически, поскольку делает его апатридом.

С лишением украинского гражданства Саакашвили, у Украины возникнут проблемы pic.twitter.com/yni2NfwedI

Другие пользователи решили в этой связи пошутить и вспомнить о былом.

Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства :( pic.twitter.com/8PUV2qvYSr

- Summer 56 (@a_summer56) 26 липня 2017 р.





Однако аннулирование украинского гражданства Саакашвили вызвало также много критики и вопросов.

Саакашвили на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение, заявив, что его хотят заставить получить статус беженца, но украинским властям "не удастся лишить его украинского гражданства".

По словам Геращенко, Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Саакашвили гражданства Украины. Это стало причиной лишения его украинского гражданства.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.