Волкер: Война продолжается из-за желания РФ контролировать Киев

В интервью французской газете Волкер рассказал, что в Донбассе война, а не конфликт, и продолжается она из-за желания России контролировать Украину

Специальный представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер в интервью французской газете Le Monde сказал, что в Украине идет настоящая война, передает RFI.



"О нем (конфликте - ред.) нельзя говорить как о замороженном конфликте или о стабилизации обстановки, так как соглашение о прекращении огня нарушается ежедневно по тысячу раз, каждый день там умирают люди. Это настоящая война", - заявил Волкер, отметив, что война продолжается из-за желания России удерживать контроль над Киевом.



Спецпредставитель видит поставки Украине оружия, как вариант давления на Москву и признает, что конфликт в Донбассе мешает установлению партнерства между США и Россией.

Ранее Волкер говорил, что в оккупированном Донбассе находится больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы.



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