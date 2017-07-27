Волкер: Война продолжается из-за желания РФ контролировать Киев
Специальный представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер в интервью французской газете Le Monde сказал, что в Украине идет настоящая война, передает RFI.
"О нем (конфликте - ред.) нельзя говорить как о замороженном конфликте или о стабилизации обстановки, так как соглашение о прекращении огня нарушается ежедневно по тысячу раз, каждый день там умирают люди. Это настоящая война", - заявил Волкер, отметив, что война продолжается из-за желания России удерживать контроль над Киевом.
Спецпредставитель видит поставки Украине оружия, как вариант давления на Москву и признает, что конфликт в Донбассе мешает установлению партнерства между США и Россией.
Ранее Волкер говорил, что в оккупированном Донбассе находится больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:24
-
вчера
18:10
-
вчера
16:37
-
вчера
18:15
-
вчера
17:24
Новости партнеров
- 43896
- 29344
- 23125
- 17792
- 16589