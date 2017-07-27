В РФ Зейтуллаеву увеличили срок до 15 лет тюрьмы
Политзаключенного крымского татарина Руслана Зейтуллаева российский "суд" приговорил к 15 годам тюремного заключения по сфабрикованному делу Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбединов и журналист Антон Наумлюк в Facebook.
"Руслана Зейтуллаева осудили на 15 лет лишения свободы и с ограничением на год после отбытия наказания", - написал Наумлюк.
26 апреля 2017 года российские оккупанты "приговорили" Зейтуллаева к 12 годам строгого режима. Но "прокуратура" осталась недовольной приговором и требовала увеличить тюремный срок Зейтуллаеву до 17 лет.
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