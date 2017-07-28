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НАБУ завершило дело Насирова: вручено окончательное подозрение

28.07.2017 00:24
Детективы НАБУ согласовали с прокурором вынесение окончательного подозрения
НАБУ завершило дело Насирова: вручено окончательное подозрение
Артем Сытник (скриншот с видео)

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Ему вручили окончательно подозрение. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник в эфире 5 канала.

По словам Сытника, уже на следующей неделе его дело может быть передано в суд. Также сообщается, что действия Насирова нанесли государству ущерб на 2 миллиарда гривен.

"Вчера ему было объявлено о подозрении, и поэтому ... дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение", - отметил он. 

"Прокурор уже одобрил детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено", - подытожил Сытник.

2 марта 2017 года сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании ГФС, объявив о подозрении главе ведомства Роману Насирову. Кабмин принял решение отстранить его от выполнения обязанностей.

6 марта в НАБУ заявили, что получили письмо от Нацагентства по борьбе с преступностью Великобритании, в котором говорится, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года. Позже посольство Британии подтвердило наличие у него второго гражданства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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