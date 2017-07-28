НАБУ завершило дело Насирова: вручено окончательное подозрение

Детективы НАБУ согласовали с прокурором вынесение окончательного подозрения

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Ему вручили окончательно подозрение. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник в эфире 5 канала.

По словам Сытника, уже на следующей неделе его дело может быть передано в суд. Также сообщается, что действия Насирова нанесли государству ущерб на 2 миллиарда гривен.



"Вчера ему было объявлено о подозрении, и поэтому ... дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение", - отметил он.



"Прокурор уже одобрил детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено", - подытожил Сытник.



2 марта 2017 года сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании ГФС, объявив о подозрении главе ведомства Роману Насирову. Кабмин принял решение отстранить его от выполнения обязанностей.

6 марта в НАБУ заявили, что получили письмо от Нацагентства по борьбе с преступностью Великобритании, в котором говорится, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года. Позже посольство Британии подтвердило наличие у него второго гражданства.

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