НАБУ завершило дело Насирова: вручено окончательное подозрение
Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Ему вручили окончательно подозрение. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник в эфире 5 канала.
По словам Сытника, уже на следующей неделе его дело может быть передано в суд. Также сообщается, что действия Насирова нанесли государству ущерб на 2 миллиарда гривен.
"Вчера ему было объявлено о подозрении, и поэтому ... дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение", - отметил он.
"Прокурор уже одобрил детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено", - подытожил Сытник.
2 марта 2017 года сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании ГФС, объявив о подозрении главе ведомства Роману Насирову. Кабмин принял решение отстранить его от выполнения обязанностей.
6 марта в НАБУ заявили, что получили письмо от Нацагентства по борьбе с преступностью Великобритании, в котором говорится, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года. Позже посольство Британии подтвердило наличие у него второго гражданства.
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