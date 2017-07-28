Подозреваемым во взяточничестве оказался помощник Трояна - СМИ
Подозреваемым во взяточничестве помощником чиновника МВД является помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Троян. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источники в совместной следственной группе СБУ и ГПУ.
Также сообщается, что помощник Трояна действовал в сговоре с представителем общественного корпуса Азов.
Ранее в ГПУ заявили, что сообщили о подозрении помощнику чиновника МВД, имя которого указано не было. Также сообщалось, что задержаны заместитель руководителя общественной организации и еще один, тоже неназванный гражданин Украины. Согласно информации ГПУ, указанные лица в сговоре требовали взятку в размере 1,5 млн грн.
Появившуюся в СМИ информацию о том, что задержали на взятке самого Трояна, замглавы МВД назвал "разводом". Эту информацию опровергли и в Министерстве внутренних дел.
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