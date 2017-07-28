Подозреваемым во взяточничестве оказался помощник Трояна - СМИ

По данным СМИ, вторым задержанным является представитель Азова

Подозреваемым во взяточничестве помощником чиновника МВД является помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Троян. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источники в совместной следственной группе СБУ и ГПУ.

Также сообщается, что помощник Трояна действовал в сговоре с представителем общественного корпуса Азов.

Ранее в ГПУ заявили, что сообщили о подозрении помощнику чиновника МВД, имя которого указано не было. Также сообщалось, что задержаны заместитель руководителя общественной организации и еще один, тоже неназванный гражданин Украины. Согласно информации ГПУ, указанные лица в сговоре требовали взятку в размере 1,5 млн грн.

Появившуюся в СМИ информацию о том, что задержали на взятке самого Трояна, замглавы МВД назвал "разводом". Эту информацию опровергли и в Министерстве внутренних дел.



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