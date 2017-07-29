Прокуратура допросила чиновника из ближайшего окружения Януковича
Прокуратура Сумской области допросила бывшего заместителя администрации беглого экс-президента Виктора Януковича, а в настоящее время депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря, которого подозревают в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"25 июля 2017 проведен допрос лица в качестве подозреваемого, никаких нареканий на нарушение норм законодательства о вручении подозрения или непризнания статуса подозреваемого в стороны защиты не было", - говорится в сообщении.
"Сейчас ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства Заречным районным судом города Суммы не удовлетворено. Досудебное расследование продолжается", - добавили в прокуратуре.
Также в прокуратуре сообщили, что "в последнее время поступают заявления о противоправной деятельности подозреваемого за время его пребывания в должности председателя Сумской областной государственной администрации". Потому правоохранители просят жителей сообщать о таких фактах в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины установила причастность Чмыря к силовому разгону Евромайдана 18-19 февраля 2014 года.
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