Задержан предполагаемый организатор убийства Юрия Вербицкого

Сегодня, 29 июля, Печерский суд Киева планирует избрать подозреваемому Александру Волкову меру пресечения

Печерский райсуд Киева сегодня, 29 июля, планирует избрать меру пресечения Александру Волкову, подозреваемому в организации похищения участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийства последнего в январе 2014 года. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем.

Он отметил, что изначально дежурная судья Светлана Смык отказывалась принять ходатайство прокуратуры об аресте Волкова. "Причина: сегодня суббота, а по субботам ходатайства принимают до 13:00", - пояснил Найем.





Александр Волков (фото - facebook.com/Mustafanayyem)

Позднее депутат сообщил, что судья все же приняла ходатайство, начало судебного заседания назначено на 17:50.

Найем добавил, что сегодня утром у Волкова провели обыск, по результату которого и было принято решение его задержать.

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22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области было найдено тело Юрия Вербицкого, пропавшего вместе с одним из координаторов Евромайдана Игорем Луценко. Тогда в МВД сообщили, что Вербицкий погиб от переохлаждения. Расследование похищения майдановцев возобновили в конце февраля 2014 года, после бегства из страны Виктора Януковича и его окружения.

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