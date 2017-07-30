Из плена боевиков ЛНР освобожден экс-судья Виталий Руденко
30.07.2017 19:36
СБУ также подтвердила освобождение заложницы террористов ЛНР украинской блогера-инвалида Людмилы Сурженко
Виталий Руденко (фото - ssu.gov.ua)
Служба безопасности Украины при участии волонтерской группы Патриот вернула на подконтрольную украинским властям территорию одного из заложников террористической организации ЛНР - судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Девять месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в МГБ ЛНР в надежде вернуться в Украину. Руководство Службы проинформировало Президента Украины об освобождении судьи", - сказано в сообщении.
Также СБУ подтверждает возвращение в Украину заложницы террористов Людмилы Сурженко. "Несмотря на то, Людмила является инвалидом детства, она была обвинена МГБ ЛНР в шпионаже в пользу украинских военных и подвергнута пыткам", - сообщает ведомство.
Силовики отмечают, что судья Руденко и заложница Сурженко были внесены в минский список заложников.
29 июля 2017 года боевики отпустили Сурженко. Ей самостоятельно удалось пересечь КПВВ Станица Луганская в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей оказали необходимую медицинскую помощь.
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