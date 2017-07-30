Путин санкционировал увольнение 755 дипломатов США в России

В РФ продолжат работу 455 дипломатов - столько же представителей российской дипмиссии осталось в США после высылки 35 дипломатов

Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов в ответ на одобрение Сенатом США нового пакета санкций против РФ. Об этом сообщил президент страны-агрессора Владимир Путин в эфире пропагандистского канала Россия-1.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - сказал Путин



Такие действия Россия называет ответом на одобрение Сенатом США нового законопроекта, предполагающего ужесточение антироссийских санкций и усложняющий меры по их снятию.



"Мы довольно долго ждали, что может быть что-то изменится к лучшему. Питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но судя по всему, если она и поменяется, то не скоро", - сказал Путин о российско-американских отношениях. "Пора нам показать, что мы без ответа ничего оставлять не будем", - добавил он.