Действия России в Украине неприемлемы - Пенс
Дестабилизирующие действия России и ее действия в Украине неприемлемы. Об этом сказал вице-президент Майкл Пенс в Талллине, куда он приехал с визитом, передает Голос Америки.
"Президент (Дональд Трамп - ред.) дал четко понять, что дестабилизирующие действия России, ее поддержка преступных режимов, ее действия в Украине - все это неприемлемо. Президент дал четко понять, что скоро он подпишет законопроект о санкциях, который принял Конгресс. (...) Мы ожидаем, что поведение России изменится", - сказал Пенс.
Вице-президент заверил, что США поддерживает своих восточноевропейский партнеров.
"Президент Трамп отправил меня в Европу с очень простым месседжем. А именно - "Америка прежде всего" не значит "Америка наедине". (...) Наши восточноевропейские союзники, мы стоим с вами на одной стороне ради свободы", - подчеркнул Пенс.
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