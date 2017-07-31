Действия России в Украине неприемлемы - Пенс

Вице-президент США сказал, что дестабилизирующие действия России, ее действия в Украине и поддержка преступных режимов неприемлемы

Дестабилизирующие действия России и ее действия в Украине неприемлемы. Об этом сказал вице-президент Майкл Пенс в Талллине, куда он приехал с визитом, передает Голос Америки.



"Президент (Дональд Трамп - ред.) дал четко понять, что дестабилизирующие действия России, ее поддержка преступных режимов, ее действия в Украине - все это неприемлемо. Президент дал четко понять, что скоро он подпишет законопроект о санкциях, который принял Конгресс. (...) Мы ожидаем, что поведение России изменится", - сказал Пенс.



Вице-президент заверил, что США поддерживает своих восточноевропейский партнеров.



"Президент Трамп отправил меня в Европу с очень простым месседжем. А именно - "Америка прежде всего" не значит "Америка наедине". (...) Наши восточноевропейские союзники, мы стоим с вами на одной стороне ради свободы", - подчеркнул Пенс.

28 июля 2017 года Москва в ответ на одобренные Конгрессом США новые санкции против РФ потребовала от Вашингтона сократить число американских дипломатов в России и техперсонала до 455 человек, а также объявила о закрытии доступа на два объекта посольства Штатов. Госдепартамент США выразил "сильное разочарование и протест" в связи с ограничениями, введенными Кремлем против американских дипломатов в России.

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