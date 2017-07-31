Число заложников в Донбассе увеличилось до 137 человек - СБУ
Количество украинцев в заложниках у подконтрольных Кремлю боевиков за последние дни увеличилось до 137 человек. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.
"На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками. К сожалению, эта цифра за последние дни выросла благодаря тому, что со стороны ОРДЛО террористы, задерживающие наших сограждан, удерживают их незаконно, обвиняют обычных гражданских лиц в преступлениях, которых они не совершали", - сказал он.
Тандит уточнил, что число заложников боевиков увеличилось за счет похищенных гражданских, которые пересекали линию разграничения и не имели при себе оружия.
Советник главы СБУ напомнил, что таким же образом осенью 2016 года был похищен судья Виталий Руденко, который ехал в ОРЛО на похороны отца под гарантии безопасности со стороны кремлевских наемников.
"Как только он выехал за линию соприкосновения, его тут же задержали. Он много месяцев незаконно удерживался там. С самого начала украинская делегация в Минске боролась за его освобождение", - отметил Тандит.
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В конце июня 2017-го уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что террористы незаконно удерживают в ОРДЛО 132 человека.
29 июля 2017 года стало известно об освобождении из плена боевиков двух человек.
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