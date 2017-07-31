Порошенко подписал закон о Конституционном суде

Документ предоставляет право любому украинцу подавать конституционную жалобу на какой-либо закон, примененный в ходе процесса в обычном суде

Президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона о Конституционном суде N6427-д. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, документ является составной частью судебной реформы, направленной на "обеспечение права граждан Украины на справедливый суд".

В качестве одного из двух принципиальных новшеств закона президент отметил "абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи Конституционного суда", благодаря которому у каждого будет возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом.

Другая новация заключается в возможности любого юридического, кроме представителей государства или местного самоуправления, или физического лица подать жалобу в Конституционный суд.

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"Если человек, пройдя рассмотрение своего дела в обычных судах, считает, что закон, примененный при принятии решения относительно его, является неконституционным, то он больше не должен искать народных депутатов или президента. Он получит, наконец, право непосредственно обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. И суд должен рассмотреть и вынести соответствующее решение", - подчеркнул Порошенко.

13 июля 2017 года Верховная Рада приняла новую редакцию закона о Конституционном суде взамен действующей, вступившей в силу в 1996-м.

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