Горбатюк: Луценко не реагирует на заявление по делу Столярчука

По словам прокурора, он написал заявление о возможном преступлении заместителя по вопросам следствия еще 21 июля. Срок рассмотрения - 24 часа

Генеральный прокурор Юрий Луценко до сих пор не отреагировал на заявление о преступлении своего заместителя по вопросам следствия Юрия Столярчука. Об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк, который и подал заявление, передает Укринформ.

"Я написал заявление 21 июля. Срок рассмотрения для заявления о преступлении - 24 часа. На данное время реакции на нее нет", - сказал он.

Горбатюк уточнил, что в заявлении изложил информацию о систематическом использовании Столярчуком своих полномочий для изменения следственных подразделов, чтобы таким образом устранить следователей, которые не выполняют указаний, направленных на избежание ответственности фигурантами уголовных дел.

Руководитель Департамента спецрасследований считает, что действия заместителя генпрокурора подпадают под действие ст. 343 УК - вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа с целью принятия неправомерных решений. Также Горбатюк отказывается выполнять "преступные приказы" Столярчука, ссылаясь на ст. 43 УК.

По словам Горбатюка, именно поэтому он не передает Главному следственному управлению ГПУ два уголовных производства в отношении главы Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко, как того требует заместитель генпрокурора по вопросам следствия.

В свою очередь, Столярчук пожаловался в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на невыполнение Горбатюком его решения о передаче указанных уголовных производств.

27 июля Горбатюк заявил о вмешательстве замгенпрокурора Юрия Столярчука в деятельность следственных прокуроров, соответствующее заявление он направил Луценко.

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