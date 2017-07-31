Геращенко: Боевики хотят освобождения Агеева, но его будут судить
На переговорах в Минске боевики захотели, чтобы Украина "освободила" захваченного ВСУ российского военного Виктора Агеева. Об этом сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook по итогам Skype-переговоров минской гуманитарной группы.
Оккупанты заявили, что Агеев "ополченец", а не российский военный, добавила она.
"Тут позиция Украины однозначна - это военный преступник. Мы ждем, что власти РФ признают его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия в Донбассе", - заявила Геращенко.
Ранее уполномоченный президента также сообщила, что боевики согласились исключить из списка заключенных, которых они требуют освободить, около 20 уголовных преступников.
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