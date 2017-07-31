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Боевики готовят провокации для дискредитации ВСУ - штаб

31.07.2017 23:59
Главари террористических организаций ОРДЛО обнародовали традиционный набор фальсификаций в подконтрольных им СМИ
Боевики готовят провокации для дискредитации ВСУ - штаб

Боевики террористических организаций ДНР и ЛНР готовят очередные провокации с целью дискредитации украинских военнослужащих перед Минскими переговорами. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. 

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что накануне очередного заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины СМИ ОРДО и ОРЛО обнародовали уже традиционный стандартный набор фальсификаций, который их представители намерены объявить 2 августа в Минске", - говорится в сообщении.

НФЗ заявляют о том, что украинские военные ко 2 августа планируют ряд обстрелов подконтрольных Украине территорий и якобы собираются обвинить в этом поддерживаемых Россией боевиков.

Также исходя из сообщения штаба, террористы приводят ложную информацию об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ по населенным районам и с использованием запрещенного минскими договоренностями оружия.

"После таких "анонсов", как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НЗФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ высказывали заданное "возмущение" действиями ВСУ", - сообщает штаб.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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