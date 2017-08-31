Война России против Украины: хроника за август

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

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22:46. Экс-мэра Славянска Нелю Штепу перевели в штрафной изолятор Харьковского СИЗО. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко.

19:30. В Симферополе оккупационная администрации при поддержке российских силовиков вывезла церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата.

18:31. За минувшие сутки украинские пиротехники обследовали более 7 га территорий в зоне АТО, с которых изъято и уничтожено около 140 взрывоопасных предметов.

18:30. С начала суток 31 августа обстановка в зоне АТО оставалась стабильной, без тенденций к обострению. Российско-террористические войска с полуночи 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя танк, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

16:32. Глава ОБСЕ Себастьян Курц считает необходимым предпринять срочные меры для предотвращения экологической катастрофы в Донбассе.

15:50. Украина призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден.

14:49. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет.

13:28. Свидетель, бывший руководитель областного управления милиции Владимир Гуславский, на допросе по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова заявил, регионал угрожал ему проведением так называемого референдума весной 2014 года.

11:26. Воевавший в Донбассе десантник Валерий Ананьев за два месяца добрался пешком до мыса Финистерре в Испании - почти крайней западной точки Европы.

10:47. Прокуратура требует тюремный срок для жителя Славянска, которого будут судить по обвинению в участии в организации и проведении незаконного псевдореферендума в поддержку террористической организации ДНР весной 2014 года.

09:01. Боевики разместили ручную гранату недалеко от разрушенного моста в Станице Луганской.

08:07. Вчера боевики 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО, потерь среди военных нет. На луганском направлении сутки сохранялась тишина, отметили в штабе АТО.

08:01. Никакой разницы между российским захватом Крыма и оккупацией части Донбасса нет, заявил посланник Госдепа по Украине Курт Волкер.

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21:04. ВСУ вошли в топ-30 лучших армий мира по версии Global Firepower.

19:51. Без вести пропавшими в районе проведения АТО числятся более 400 человек. Об этом сообщает МИД со ссылкой на данные Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в Донбассе.

19:23. Президент Петр Порошенко в ходе встречи с делегацией Конгресса США призвал конгрессменов рассмотреть возможность предоставления Украине вооружений оборонного характера.

18:41. Замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий и польский посол в Украине Ян Пекло побывали в прифронтовой Авдеевке и посетили наибольшую школу города, сообщает пресс-центр штаба АТО.

18:13. Боевики с начала суток 30 августа четыре раза открывали огонь в направлении промзоны Авдеевки, применив 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также террористы несколько раз вели обстрелы из стрелкового оружия вблизи шахты Бутовка. На подступах к Марьинке кремлевские наемники выпустили четыре 82-мм мины и стреляли из гранатомета.

17:25. Консультации по проекту закона о деоккупации Донбасса будут завершены до начала новой сессии Верховной Рады, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

16:28. Под прифронтовой Авдеевкой состоялись торжества по случаю освящения нового боевого знамени 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая в День независимости получила почетное наименование - имени Черных запорожцев, сообщает пресс-центр штаба АТО.

16:25. Русскоязычные украинцы страдают только на территориях, оккупированных Россией, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

15:45. За минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе погибших и раненых в рядах украинских военных нет.

15:12. По состоянию на июль 2017 года на временно оккупированной части Донбасса находятся 36,3 тысяч российских боевиков, среди которых 2900 - кадровые военные армии России.

13:34. К 11 годам лишения свободы заочно осужден бывший и.о. начальника Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олег Моргун.

12:57.Финансирование оборонного сектора составит около 163 млрд гривень, заявил по итогам заседания глав силовых структур секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

12:46. В Марьинском районе Донецкой области сотрудники СБУ изъяли из тайника рядом с железной дорогой противопехотную мину МОН-90 и 20 тротиловых шашек общим весом 7 кг. Кроме того, в Ясиноватском районе в лесополосе найден схрон с реактивным пехотным огнеметом типа Шмель, сообщает пресс-центр СБУ.

12:23. Боевики в оккупированном Донбассе дезертируют и оставляют свои позиции.

09:07. Во временно оккупированном Луганске боевики решили сэкономить на учителях, ограничив выплаты им премий накануне 1 сентября. По словам учителей нескольких школ, "о таком нововведении их предупредили на днях".

06:34. С начала суток ситуация в зоне проведения АТО существенно не изменилась. Террористы продолжают осуществлять редкие провокации, используя, преимущественно, стрелковое оружие. За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Потерь среди украинских военных нет.

00:30. Украинская сторона СЦКК проинформировала российскую сторону о готовности подразделений ВСУ отвести вооружение возле Станицы Луганской. Однако боевики, нарушая режим тишины, продолжают обстрелы позиций сил АТО в этом районе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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22:26. За минувший день боевики существенно уменьшили количество обстрелов, вообще не использовали минометы и другое тяжелое вооружение. В целом зафиксировано 10 обстрелов. Погибших среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

19:39. Киевский окружной административный суд отказал ветерану АТО Вано Надирадзе в просьбе не депортировать его из Украины.

18:54. Министерство информационной политики обеспокоено ситуацией с запретом въезда в Украину испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре, которые якобы распространяли фейки об украинской армии в АТО.

17:30. Легкий переносной ракетный комплекс Корсар, разработанный ГП Киевское конструкторское бюро Луч, после целого ряда испытаний принят на вооружение ВСУ в соответствии с приказом Минобороны.

14:48. В Подгородном Днепропетровской области в результате взрыва неустановленного боеприпаса четверо детей получили травмы.

14:23. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС необходимо обдумать, как улучшить отношения с Россией.

13:59. Никаких уступок президенту государства-оккупанта Российской Федерации Владимиру Путину по Крыму не будет, а экономический прессинг Запада на Москву сохранится, пока Россия не уйдет из Украины. Об этом в ходе 90-минутного интервью немецким телеканалам заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

13:02. Белый дом не собирается заключать какую-то "отдельную" сделку с Кремлем по решению войны в Донбассе - без привлечения в переговорный процесс властей Украины и руководства ЕС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

12:58. Генеральная прокуратура передала в суд дело против сотрудника Службы безопасности, которого обвиняют в сборе служебной информации в сфере обороны Украины.

12:29. Руководители органов военного управления и командиры частей, выполняющих задачи в зоне АТО, "подтверждают готовность и высокую мотивированность личного состава на полное прекращение огня со стороны ВСУ", говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции. В то же время руководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств к адекватному реагированию на возможные наступательные действия противника и обстрелы, несущие прямую угрозу жизни мирных жителей и военных.

11:40. Пьяный боевик в Кальмииуском Донецкой области въехал в автобусную остановку.

11:32. В рамках диверсификации компонентов российского производства на Конотопском авиаремонтном заводе Авиакон для вертолетов Ми-24 и Ми-8 создается и устанавливается украинское оборудование.

11:14. Боевики террористической организации ЛНР запретили деятельность организации "Свидетели Иеговы".

10:47. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сторон конфликта в Донбассе прекратить огонь в связи с началом учебного года.

10:38. Спустя три года после Иловайской трагедии поиски останков погибших бойцов и их опознание проводить все сложнее, так как очевидцев тех событий становится "все меньше". Об этом в эфире канала 112 Украина рассказал глава волонтерской поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин.

10:28. Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева назвала появление на торжествах по случаю годовщины битвы за гору Шипка флага боевиков террористической организации ДНР "неприятной историей".

09:46. Посольство Украины в Болгарии возмущено фактом того, что во время торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка был развернут флаг боевиков террористической организации ДНР.

09:45. 29 августа. Черный день для украинской армии. Три года назад на выходе из Иловайского котла вооруженные силы Российской Федерации в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных.

09:08. Недалеко от временно оккупированного Миусинска Луганской области наблюдатели ОБСЕ обнаружиливоенную технику боевиков.

08:36. За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали позиции украинских военных.

03:28. В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске убили двух так называемых депутатов.

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21:01. С 1 сентября будет изменен режим работы контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская, сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

20:09. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко полностью соблюдать их обязательства по прекращению огня в Донбассе.

19:44. США не раскрывают имеющиеся у них доказательства того, что малайзийский Boeing был сбит в июле 2014 года с оккупированной боевиками территории Донбасса, поскольку американские спецслужбы хотят сохранить в тайне свои источники информации. Об этом заявил посол США в России Джон Теффт.

19:14. С начала суток 28 августа подконтрольные Кремлю боевики в Донбассе 10 раз открывали провокационный огонь по позициям ВСУ. Украинские военные оружие в ответ не применяли, сообщает пресс-центр штаба АТО.

17:44. Инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе круглосуточно семь дней в неделю. Об этом президент Петр Порошенко заявил после посещения Счастья и Станицы Луганской, где он встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

16:42. В течение 2014-2017 годов Службой безопасности Украины зарегистрировано 72 уголовных производства против лиц, осуществлявших антиукраинскую пропаганду в российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

16:30. В СБУ заявили, что в течение августа прекратили деятельность нескольких администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники.

16:19. Украина сможет обеспечить мир в Донбассе. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня на открытии школы в Покровске Донецкой области.

15:42. Офицер запаса ГПСУ Игорь Гриб заявил, что его сына в Гомеле похитили сотрудники ФСБ.

15:18. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских военных нет.

14:30. В районе временно оккупированного Красного Яра недалеко от Луганска местный житель подорвался на растяжке

14:05. Сегодня в Славянске произошло ДТП с участием военного автомобиля Урал и маршрутки.

13:12. Британский фотожурналист Кристофер Нанн, который в начале февраля 2017 года, в результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен и почти потерял зрение, принял решение вернуться в Донбасс.

11:45. Во временно оккупированном Донбассе двое боевиков террористической организации ДНР убили мирного жителя, сообщили в разведке.

11:12. Украинский и российский актер театра и кино Анатолий Пашинин, который уже месяц воюет в Донбассе в рядах ВСУ, в интервью украинским СМИ заявил, что ощущение независимости можно почувствовать именно в зоне АТО.

10:40. В поселке Гранитное Донецкой области, вблизи линии разграничения, сотрудники СБУ обнаружили тайник со взрывчаткой.

09:15. Во временно оккупированном Донбассе российские кураторы из ФСБ РФ проводят масштабное расследование событий 24 августа, когда во многих городах фиксировалась массированная акция украинского подполья по расклеиванию листовок ко Дню независимости Украины. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

08:56. Беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия обнаружил шесть боевых машин (пять МТ-ЛБ и одну БРДМ-2, - ред.) вблизи села Лобачево, что 17 км к северо-западу от Луганска.

08:23. Кремлевские наемники вечером 27 августа обстреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия контрольный пост Майорск на линии разграничения в Донецкой области. По информации Госпогранслужбы, огонь велся со стороны оккупированной Горловки. В результате обстрела никто не пострадал.

06:47. Боевики уменьшили количество обстрелов позиций ВСУ, не использовали минометы и другое тяжелое вооружение. За минувшие сутки зафиксировано 22 обстрела. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

05:24. Похоже, что Россия собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво в Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

01:27. Жители поселка в Славяносербском районе Луганской области разоружили троих боевиков, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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22:33. В штабе АТО опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что волонтерам якобы запретили пребывание в зоне антитеррористической операции.

20:57. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия. Об этом сообщилспецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

19:00. В течение сегодняшнего боевики 13 раз нарушали объявленное прекращение огня, открывая неприцельную стрельбу, однако обстановка в целом была стабильная. Начиная с полуночи шесть раз обстреливались украинские позиции преимущественно из стрелкового оружия и гранатометов. Авдеевскую промзону несколько раз обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Луганском направлении сохранялась тишина, сообщает штаб АТО.

15:15. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО, как и Альянс не готов ее сейчас принять.

12:08. В результате ДТП при участии донбасских террористов в Новоазовском районе травмированы два местных жителя.

11:43. Среди украинских военных нет потерь за прошедшие сутки.

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22:36. Силовики в Крыму пытают задержанных током, передают правозащитники.

19:25. Российско-оккупационные войска сегодня снизили активность: с полуночи они восемь раз открывали огонь по позициям украинских бойцов.

14:36. По факту повреждения памятника бойцам батальона Кульчицкого под Бахмутом открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.

14:14. В зоне АТО на взрывном устройстве подорвались две женщины 56 и 60 лет.

11:21. Трое граждан Украины задержаны при попытке попасть на временно оккупированную территорию Донецкой области с поддельными документами.

08:35. Госсекретарь Ватикана сообщил, что украинский вопрос вызывает "большую обеспокоенность" в Ватикане. Он заявил, что ответственность за мир в Украине лежит на Москве.

07:27. За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных ранены.

06:00. Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу и глава Международного секретариата по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО Евгений Марчук рассказал о том, какие существуют нюансы введения на территорию Украины миротворческой миссии ООН.

05:19. В Донбассе правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме в связи с массовыми мероприятиями, которые проводятся в регионе.

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21:25. Неизвестные в ночь на 25 августа разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

15:01. Нацполиция Киева начала расследование по факту попытки подрыва памятника воинам АТО в столице.

14:18. Среди жителей временно оккупированных территорий на востоке Украины растет недовольство присутствием российских войск из-за возросшего уровня преступности, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

10:34. С начала суток в зоне АТО погиб один украинский военный. Со стороны боевиков зафиксировано два обстрела позиций ВСУ в районе населенных пунктов Талаковка и Зайцево.

09:28. НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но ее "агрессивное поведение подрывает доверие, стабильность и безопасность в Европе", заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Россия аннексировала Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

08:26. Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

07:58. Канадская парламентская оппозиция обещает помочь Украине противостоять агрессии РФ и выступает за предоставление ей оборонного оружия.

07:22. За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных ранены. Силы АТО в ответ на вооруженные провокации накрывали террористов плотным огнем, сообщает пресс-служба штаба АТО.

00:28. Спецпредставитель США Курт Волкер считает, что, в случае готовности России решать проблему войны в Донбассе, закончить военные действия можно через несколько месяцев.

00:02. С полуночи 25 августа в зоне АТО начинается"школьное перемирие", одобренное во время встречи трехсторонней контактной группы в Минске и переговоров нормандской четверки.

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22:49. Украинский и российский актер театра и кино Анатолий Пашинин уже месяц воюет в АТО на стороне ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

20:28. США по-прежнему поддерживают суверенитет, территориальную целостность и демократию Украины и ценят упорство перед лицом российской агрессии. Об этом заявил государственный секретарь Рекс Тиллерсон в поздравлении Украины с Днем Независимости.

18:49. С начала текущих суток боевики 11 раз обстреляли позиции сил АТО. Трое украинских военных ранены.

15:57. В США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга по результатам переговоров с президентом Петром Порошенко.

13:59. Президент Украины Петр Порошенко высказал удовлетворение обсуждением с главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом предоставление Украине летального вооружения.

13:53. Читайте также спецпроект LIGA.net: Истории героев

13:49. Соединенные Штаты никогда не принимали и не примут аннексию Крыма Россией. Об этом сказал министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге после переговоров с президентом Петром Порошенко.

13:39. Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис обсудили во время встречи противодействие российской агрессии в Украине.

12:19. Боевики прячут запрещенное минскими соглашениями вооружение и военную технику на территориях гражданских предприятий вблизи линии разграничения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

09:06. Сенатор Джон Маккейн cнова призвал президента США Дональда Трампа предоставить летальное вооружение Украине.

07:05. Решение по поставкам оружия в Украину в США еще не принято. Об этом сообщила спикер Государственного департамента Хизер Нойерт во время брифинга.

06:43. За минувшие сутки террористы 18 раз обстреляли позиции сил АТО. Поздно вечером 23 августа боевики вели огонь по домам мирных жителей в Майорске. Один украинский военный ранен, еще один - получил боевую травму, сообщает пресс-служба штаба АТО.

04:11. За последние несколько дней в Донецкой области в результате обстрела боевиков и дальнейших пожаров были уничтожены около 80 домов. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

03:36. Россия направляет боевикам в Донбасс очередной "гуманитарный конвой".

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23:38. Президент Петр Порошенко во время встречи в Киеве поблагодарил министров обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Во время встречи обсуждалась ситуация в Донбассе и имплементация минский соглашений.

22:41. Трехсторонняя контактная группа не добилась серьезного продвижения в обсуждении вопроса обмена пленными. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

21:45. По случаю Дня независимости Украины военнослужащие, которые несут службу на линии соприкосновения, получат денежную премию в размере 1000 грн.

19:10. Вопрос освобождения заложников остается заблокированным из-за неконструктивной позиции боевиков, которые хотят освобождения 42 человек, не имеющих отношения к событиям в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

18:52. На заседании трехсторонней группы в Минске его участники договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 25 августа 2017 года в связи с началом учебного года.

18:45. Украина еще в 2014 году, в первые дни российской агрессии обратилась ко всем странам мира с просьбой о предоставлении летального оружия. Пока такую помощь оказала только Литва. Об этом сегодня на брифинге заявил министр обороны Степан Полторак.

18:30. День в зоне проведения АТО прошел относительно спокойно. Зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков. Почти все вооруженные провокации ВСУ отвечали террористам плотным огнем, сообщает пресс-служба штаба АТО.

18:04. Украина построит завод по производству боеприпасов за 1,4 млрд грн. Об этом завил президент Украины Петр Порошенко.

16:46. В Киевской области уволили начальника отдела культуры Броварского городского совета Инну Савченко за баннер с изображением карты без Крыма и части Донбасса на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня независимости Украины.

16:40. В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали заряжающего артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористов ДНР.

15:36. Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс не способен закончить войну в Донбассе, но переговорный формат нужно коренным образом расширять.

14:54. На Крещатике открылась выставка вооружения и военной техники "Міць нескорених" по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

14:44. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо военнослужащих получили ранения и травмы.

14:20. За ходом масштабных военных учений армий России и Беларуси под названием Запад-2017 на белорусской территории будут наблюдать два представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

12:53. В День государственного флага сине-желтые знамена реют над всей территории прифронтовой Авдеевки.

11:56. Генеральная прокуратура готовит подозрение лидеру фракции Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому относительно финансирования терроризма в оккупированном Донбассе.

11:03. Боевики в оккупированном Донбассе усилили контроль за общественными местами, городским транспортом, местами массового отдыха местных с целью предотвращения распространения украинской символики накануне Дня независимости.

10:40. Сегодня на заседании минских групп должно быть принято решение о перемирии до начала нового учебного года. Об этом сообщила вице-спикер парламента, уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.

10:33. Сын Героя Украины Рыбака возглавил патрульную полицию Одессы.

09:48. Президент Петр Порошенко заявил, что флаг Украины будет реять над Крымом и всем Донбассом

06:54. В районе проведения АТО в конце прошлых суток террористы активизировали обстрелы. В целом за сутки зафиксировано 28 обстрелов. Трое украинских военных ранены, еще один получил боевую травму.

03:55. Цель США - восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

00:19. Лидеры нормандской четверки провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, режим прекращения огня и имплементацию минских соглашений. По результатам переговоров было сделано совместное заявление.

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23:07. В Луганской области заработала вышка, транслирующая украинское вещание, в том числе, на часть временно неподконтрольных территорий. На открытии вышки присутствовал президент Петр Порошенко.

20:11. Апелляционный суд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для наемника ДНР, гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги.

19:17. Президент Петр Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев ООН в Донбасс на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года.

19:03. Телефонный разговор лидеров стран нормандского формата - Украины, России, Германии и Франции - состоится сегодня вечером. Об этом заявилпрезидент Петр Порошенко, выступая в Северодонецке.

18:30. С начала суток боевики восемь раз нарушали перемирие. Огонь террористы вели преимущественно из стрелкового оружия и гранатометов. Раненых среди украинских военных нет, сообщает штаб АТО.

15:47. В Минобороны уточнили, где погиб боец АТО в Донбассе за минувшие сутки.

15:38. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер встретился в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Они обсудили вопросы реализации минских соглашений и поддержку украинских реформ.

14:56. Министр иностранных дел Павел Климкин считает позитивными результаты вчерашней встречи в Минске спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

14:36. По состоянию на 22 августа 2017 Международный комитет Красного креста имеет 640 открытых дел по пропавшим без вести лицам в Донбассе. Об этом сообщила заместитель координатора МККК отдела защиты населения по вопросам пропавших без вести Марьяна Чакон Лосано.

13:47. Гибридная агрессия Российской Федерации является угрозой и вызовом не только для Украины, а и для всей Европы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

11:17. В Березовом Донецкой области подорвались двое местных жителей.

10:53. Нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

10:24. В результате мощного обстрела боевиками Зайцево сгорели девять жилых домов.

08:50. Боевики осматривают багажники автомобилей наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Горловке.

08:09. Решение о выводе гибридной армии РФ из Донбасса уже принято. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, комментируя встречу в Минске спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

07:39. Международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на РФ ради принуждения ее к выполнению минских соглашений. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

07:23. За минувшие боевики 30 раз нарушили перемирие. Один украинский военный погиб, один - получил ранения.

02:27. В Донецкой области практически полностью сгорело село, расположенное вдоль трассы, ведущей в сторону Лисичанска.

21 АВГУСТА

21:02. В результате боевых действий на трех улицах в поселке Жованка Донецкой области возникли пожары. Сгорели пять нежилых домов.

19:22. В Минске завершилась встреча спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе.

18:21. Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил к 6 годам лишения свободы двух мужчин, которые по заданию кураторов из террористической организации ЛНР планировали теракты на территории области.

16:33. Визит президента страны-агрессора РФ Владимира Путина в оккупированный Крым показал, что из жителей полуострова готовят электоральный ресурс для президентских выборов по примеру Чечни. Об этом заявил российский политолог Федор Крашенинников.

15:14. По данным Минобороны, за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пять военнослужащих получили ранения и травмы.

14:38. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц госпредприятия, которые по коррупционному механизму закупили на временно оккупированных территориях оборудование для государственной шахты на Волыни.

14:03. Президент Петр Порошенко не исключает спровоцированное Россией возобновление горячей фазы войны в Донбассе, но считает, что основной удар агрессора страна выдержала

11:31. Медаль "За Отвагу" выдала очередного российского военнослужащего-контрактника 247-го парашютно-десантного полка, участвовавшего во вторжении регулярных войск ВС РФ и причастного к убийствам бойцов сил АТО под Иловайском в августе 2014 года.

10:07. На трассе Куликово-Гусельщиково боевики устроили гонки "на слабо". В результате шесть человек получили ранения, двое наемников застрелились.

09:47. Когда в понедельник американский посланник Курт Волкер встретится с российским коллегой, чтобы попытаться восстановить мир на востоке Украины, сидеть напротив него будет не обычный дипломат. Владислав Сурков - влиятельный советник Кремля, который, по словам экс-главарей боевиков и чиновников, играл главную роль в поощрении, организации и управлении пророссийскими сепаратистами в Донбассе..

07:01. За минувшие сутки боевики 47 обстреляли позиции сил АТО. Двое украинских военных ранены, еще трое получили боевые травмы.

20 АВГУСТА

18:59. Возле города Попасная Луганской области был ранен украинский военный.

15:33. Информация о якобы продвижении подразделений Вооруженных Сил Украины в Донбассе не соответствует действительности.

14:55. Боевики из танков обстреляли Авдеевку.

12:03. В Новоазовске в ДТП погиб начальник штаба боевиков.

10:58. Капитан ВСУ требовал от подчиненных взятки, а случае отказа отправлял их на передовую.

09:48. Врачи оккупированного Должанска (бывший Свердловск, - ред.) отказались предоставлять информацию наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

07:45. 19 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе.

07:15. Всего за минувшие сутки боевики 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

19 АВГУСТА

19:46. В штабе АТО подтвердили взрыв грузовика боевиков с боеприпасами.

19:27. За все время конфликта в Донбассе погибли, по меньшей мере, 2500 мирных жителей, от 7000 до 9000 были ранены.

18:45. С начала боевых действий в Донбассе погибли более 2,7 тыс мирных жителей. Об этом в Twitter сообщила миссия Международного комитета Красного Креста в Украине.

14:34. В Черниговской области завершились соревнования на лучший танковый взвод сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

13:21. С 1 сентября 2017 года размер выплат за участие в антитеррористической операции на линии боевого соприкосновения составит 10 тыс грн в месяц, на второй линии - 4,5 тыс грн.

11:29. На полигоне боевиков террористической организации ДНР наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие 13 танков.

10:29. На территории временно оккупированного Донбасса взорвался грузовик боевиков террористической организации ДНР.

08:04. Германия выделит в 2017 году дополнительно миллион евро на гуманитарную помощь Украине.

07:15. Гибридная армия РФ за сутки 25 раз открывала огонь по позициям украинских военных. Основным эпицентром противостояния остается промзона Авдеевки. В ходе боев трое украинских воинов получили ранения.

06:14. В некоторых школах в подконтрольном российским боевикам Луганске с 1 сентября мальчики будут учиться в школе отдельно от девочек.

18 АВГУСТА

23:31. Боевики террористических организаций ДНР и ЛНР используют тактику выжженной земли и игнорируют последствия ее опустошения.

21:24. На военный парад ко Дню независимости Украины в Киев прибудут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.

19:38. Украина начала строительство газопровода в Авдеевку в обход территории, контролируемой пророссийскими террористами.

19:35. На следующей неделе, 24 августа, глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит Украину, чтобы убедить украинское правительство в том, что США не принимают аннексию Крыма Россией.

19:00. За минувший день боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО в Авдеевской промзоне. На луганском направлении террористы на протяжении часа вели огонь по опорному пункту ВСУ вблизи Крымского. Из минометов была обстреляна Марьинка, из артиллерии - Богдановка. Один украинский военный ранен, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

15:34. 24 августа по Крещатику на военном параде ко Дню независимости рядом с украинскими военными промаршируют "коробки" солдат 10 стран-союзников общим числом 231 военнослужащий. По словам помощника министра обороны Юрия Бирюкова, "самый главный сюрприз" парада организаторы пока что держат в секрете.

15:19. Самый мощный обстрел произошел в Старогнатовке, где террористы выпустили по позициям ВСУ 10 артиллерийских снарядов.

14:42. В Станично-Луганском районе подорвался на взрывном устройстве 13-летний мальчик.

14:29. Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг подтвердил участие наблюдателей миссии в мониторинге футбольного матча Мариуполь- Динамо.

14:02. В Донбассе с 1 января по 13 августа 2017 года погибли 65 мирных жителей, 285 получили ранения. Об этом заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

12:39. В Ужовке (бывшее Ленинское, - ред.) Новоазовского района Донецкой области боевики убили местного жителя, который пытался прекратить мародерство оккупантов во дворе своего дома

12:18. Восемь бойцов антитеррористической операции, воевавших в Иловайске в августе 2014 года, до сих пор остаются в заложниках у боевиков.

11:33. 16 августа около 23:00 в результате минометного обстрела российско-террористических войск в промзоне Авдеевки погиб военнослужащий 72-й бригады Сергей Ручка.

11:23. В отдельных оккупированных районах Луганской области в течение двух недель на АЗС отсутствует бензин.

10:32. Сколько в штате НАБУ участников АТО и другие детали: инфографика.

09:39. Боевики террористической организации ДНР запретили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запустить беспилотник в оккупированном Петровском.

08:10. В Донбассе женщина недалеко от линии разграничения родила тройню.

06:25. За минувшие сутки боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО. Двое украинских военных ранены, сообщает пресс-служба штаба АТО,

02:19. Сотрудники СБУ совместно с Главной военной прокуратурой задержали в Харькове главаря диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.

17 АВГУСТА

22:21. Штаб показал последствия обстрела жилого сектора в Зайцево: видео

20:00. Боевики продолжают провокационные обстрелы позиций ВСУ. Наибольшее количество обстрелов по-прежнему фиксируется в районе Авдеевской промзоны. Раненых среди украинских военных нет. Штаб АТО также сообщает, что, по их оперативной информации, боевики за последние недели понесли существенный потери в живой силе.Местному медперсоналу приказано принимать раненых и убитых россиян в гражданской одежде и регистрировать как местное население.

19:33. На территорию воинских частей Нацгвардии могут быть не допущены священники религиозных организаций, центры которых находятся на территории страны-агрессора.

18:53. Российские спецслужбы пытались обманным путем использовать бывших участников АТО, чтобы обвинить их в терактах на территории РФ. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак, призвав украинцев не ездить на заработки в Россию.

18:40. ФСБ России направила в Украину диверсионные группы, задачей которых было убийство видных общественных и политических деятелей, а также подрыв одного из подразделений Нацгвардии. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак.

18:22. Апелляционный суд пояснил, почему отменил приговор наемнику ДНР. Основанием для отмены приговора наемнику ДНР из Бразилии Рафаэлю Лусварги стало существенное нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, допущенное судом первой инстанции, который выносил приговор.

16:41. Сегодня Апелляционный суд Киева отменил приговор боевику ДНР, гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги и направил уголовное производство на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

16:18. Вчера, 16 августа, боевики террористической организации ДНР обстреляли частный сектор Зайцево Донецкой области из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

15:35. В Черниговской области СБУ разоблачила завербованного ФСБ во время работы в Москве гастарбайтера.

15:26. Пьяный боевик из Иркутской области выпал с балкона 9-го этажа в оккупированном Луганске и разбился насмерть.

14:45. Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг с группой наблюдателей посетит матч столичного Динамо УПЛ в Мариуполе, тем самым гарантировав безопасность на стадионе.

13:55. У Старогнатовки боевики били из пушек 152 мм и танка.

13:46. Больше всего отрицательно относятся к России жители США и Европы.

11:51. Командование гибридной армии РФ пытается скрыть информацию о количестве боевых и не боевых потерь наемников.

11:43. В Мелитополе задержан предполагаемый информатор гибридной российской армии на временно оккупированных территориях Донбасса.

09:40. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, что кто зарабатывает бонусы на историческом противостоянии Украины и Польши и как история становится элементом гибридной войны.

09:23. Боевики террористической организации ДНР проверяют багажники автомобилей наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ недалеко от временно оккупированного Донецка.

07:21. За минувшие сутки боевики в Донбассе 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате один военный погиб, четверо получили ранения.

16 АВГУСТА

20:37. За последнее время ФСБ РФ задержала 12 бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

17:28. По данным ООН, примерно четверти жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины не хватает продуктов питания.

17:23. В СБУ назвали фейковым сообщение боевиков о задержании в Донецке диверсионной группы, подготовленной Службой безопасности Украины.

14:51. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо бойцов АТО получили ранения.

12:49. Нынешняя угроза со стороны России требует решительного ответа. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

12:48. Было бы хорошо оснастить армию современной техникой уже "на вчера", однако для полного перевооружения ВСУ необходимо много времени и немалые деньги. Об этом на брифинге заявил министр обороны Степан Полторак.

12:47. За качество питания в армии ответственность несет поставщик и производитель, и Минобороны не может проверять всю поставляемую продукцию.

12:25. Десантник АТО Валерий Ананьев пешком отправился в путешествие к побережью Атлантического океана.

12:24. Генеральный штаб предусмотрел ряд мер на случай российского вторжения в Украину с севера в ходе крупнейших российско-белорусских военных учений Запад-2017, которые вскоре начнутся на территории Беларуси

11:23. В условиях снижения страной-агрессором Россией объемов расходов на содержание террористов ДНР/ЛНР и отсутствии других источников финансирования кремлевские марионетки усиливают меры по экономии так называемых бюджетных средств, в том числе за счет сокращения финансирования "социальных программ".

09:26. Боевики террористической организации ДНР проводят отбор и подготовку личного состава для формирования так называемых антиснайперских групп.

08:54. В сети появились фотографии оккупированного вечернего Донецка за три часа до наступления комендантского часа.

07:18. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение военной техники боевиков в оккупированном Донбассе.

06:58. Боевики ударили по силам АТО из Града, трое военных ранены.

04:26. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ открывает новую патрульную базу в зоне проведения АТО.

15 АВГУСТА

22:45. На мариупольском направлении ранены двое украинских военных. Штаб АТО сообщает, что боевики открывают огонь по позициям ВСУ независимо от времени суток и по всей линии разграничения.

20:20. Читайте также: Письмо Януковича к Путину: что рассказал важный свидетель

19:16. В селе Верхнеторецкое Ясиноватского района вследствие артобстрела сгорели 10 домов по улице Первомайской.

18:45. Полиция в Краматорске проверяет информацию о минировании моста в старой части города.

16:32. Встреча специального представителя Госдепартамента США в Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться в Минске.

15:58. Детям журналистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, назначены стипендии.

15:57. Совет безопасности ООН в конце февраля 2014 года знал, что в Крыму происходит акт агрессии со стороны России. Об этом сегодня на судебном заседании заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

14:58. В Харьковской области офицеров Национальной гвардии обучают по стандартам НАТО.

14:57. Появился первый официальный тизер украинского художественного фильма о защитниках Донецкого аэропорта "Киборги", режиссер Ахтем Сеитаблаев.

14:50. Письмо экс-диктатора Виктора Януковича с призывом к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска в Украину имело статус официального документа Совбеза ООН. Об этом сегодня на судебном заседании заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

13:09. В Станично-Луганском районе подорвался 15-летний мальчик, угрозы его жизни нет.

13:00. Военные учения Запад-2017 могут использоваться РФ доля мобилизации усилий своих сторонников в Европе, считает заместитель главы МинВОТ Георгий Тука.

12:28. СБУ выдворила журналистку российского медиахолдинга ВГТРК Тамару Нерсесьян на три года.

12:24. ФСБ РФ вбросила провокацию, заявив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ", отметили в украинской Службе.

11:19. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии видели знаки отличия страны-агрессора РФ в оккупированном Донбассе.

10:43. Марионетки Кремля во временно оккупированном Донбассе планируют ввести так называемый налог для боевиков.

09:16. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал реактивные системы залпового огня боевиков на полигоне пророссийских наемников в районе оккупированного Миусинска.

08:31. Военнослужащие в районе Авдеевки Донецкой области заявили, что ни сантиметра не отдадут украинской земли и дают достойный ответный огонь боевикам при их постоянных обстрелах.

07:23. За минувшие сутки, 14 августа 2017 года, российские оккупанты и коллаборационисты на востоке Украины 31 раз нарушили шаткий режим огневой тишины. В позиционной войне на востоке за сутки восемь военных получили ранения.

03:22. Министры обороны Украины и Польши Степан Полторак и Антоний Мацаревич провели в Варшаве двусторонние переговоры в канун празднования Дня польской армии, обсудив военное сотрудничество двух стран и ситуацию в Луганской и Донецкой областях, части которых оккупированы российскими гибридными войсками.

14 АВГУСТА.

22:41. За сутки из зоны АТО в Днепр на военной авиации эвакуировали двоих бойцов ВСУ с тяжелыми ранениями.



21:23. Вторжение в Грузию, а затем в Украину, российские войска в Сирии, ядерная программа КНДР, Смоленская катастрофа и трагедия MH17 - это следствие потакания российскому империализму, считает министр обороны Польши Антони Мацеревич.

20:10. Военные саперы в зоне проведения АТО рассказали о своей работе на мариупольском направлении (видео).

19:27. К празднованию Дня Независимости в Киеве представят 67 единиц техники, которая после парада будет передана частям ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, выполняющим боевые задания в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

18:20. Количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось вдвое по сравнению с прошлыми сутками. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в районе Авдеевки. В ответ на огонь террористов ВСУ использовали оружие на поражение. В Марьинке боевики обстреляли жилые кварталы, никто из местных жителей не пострадал. На мариупольском направление ранены двое украинских военных, сообщает пресс-служба штаба АТО.



17:43. Экологическая ситуация в Донбассе, в частности водоснабжение, остается проблемной, однако уже разработаны несколько проектных решений по очищению воды из разных источников. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

16:20. В Европейском суде по правам человека почти четыре тысячи дел, связанных с конфликтом в Крыму и на востоке Украины.

16:01. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам во время Иловайского окружения составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24. Об этом говорится в выводах Главной военной прокуратуры по расследованию причин и обстоятельств Иловайской трагедии.

14:50. В ходе прямого вторжения российских регулярных войск на территорию Донецкой области в ночь с 23 на 24 августа 2014 года силы вторжения российской армии состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 пушек; до 45 минометов; 5 ПТРК.

14:26. За минувшие в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, трое военнослужащих получили ранения.

14:26. Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт против подозреваемых в организации незаконного "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР.

14:25. Помимо главной причины Иловайской трагедии - вторжения российской армии в Донбасс, потери сил АТО стали следствием трех факторов: низкого уровня боеготовности и боеспособности ВСУ, массового дезертирства и невыполнения приказов, а также отдельных ошибок военного руководства Украины.

13:45. В Старичах Львовской области стартовал новый цикл курсов подготовки украинских инструкторов под руководством военнослужащих армии Латвии.

11:00. Вчера, 13 августа, пьяный боевик, который находился за рулем автомобиля, столкнулся в маршруткой в оккупированном Луганске.

09:39. Боевики террористической организации ДНР "отжимают" автомобили во временно оккупированном Донбассе с регистрационными номерными знаками других областей Украины, кроме Донецкой.

07:15. За минувшие сутки боевики 25 раз нарушили перемирие. Двое украинских военных получили ранения.

13 АВГУСТА

23:32. В воскресенье, 13 августа, около 06:30 боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки. Террористы стреляли из 82-мм минометов, никто из жителей не пострадал.

21:57. Вооруженный боевик террористической организации ЛНР на мосту в Станице Луганской угрожал расстрелом членам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

20:30. Медики провели аэромедицинскую эвакуацию раненых военнослужащих из зоны боевых действий в Донбассе. Военные были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове на вертолете Ми-8МТ.

18:49. Сегодня днем боевики били из 82 мм минометов по позициям ВСУ в районе Чермалык и Авдеевской промзоны.

17:21. В Мариуполе задержан житель Волновахского района Донецкой области, который полтора года был информатором боевиков террористической организации ДНР.

16:08. Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник, который они адаптировали к потребностям украинских военных и назвали "Маргарита".

14:43. За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое - получили ранения, трое - боевые травмы.

12:19. По данным ГУР, подтвержден очередной факт участия боевиков из Новоазовска в составе воинского контингента ВС РФ в Сирии.

12:08. В Алчевске неизвестные нанесли ножевые ранения боевику мотострелковой бригады.

10:13. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали грузовики с военной техникой в районе оккупированного Луганска.

07:46. За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое - ранены, еще шестеро - получили боевые травмы.

07:21. В зоне АТО нашли тело подполковника Нацгвардии Александра Бойка, который пропал еще 3 июня. Его тело доставлено в Северодонецк.

12 АВГУСТА

18:50. В светлое время суток российско-оккупационные группировки минимизировали обстрелы позиций сил АТО, однако ночью боевики снова продолжают применять минометы различных калибров.

15:15. За прошлые сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и шестеро получили ранения. Еще трое военных получили травмы, подорвавшись на взрывном устройстве.

13:30. Сегодня около 05:30 под огонь боевиков попали жилые кварталы Новолуганского. Никто не пострадал, но в жилом доме повреждена газовая труба и опора линии электропередач.

06:48. В прошлые сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, подорвавшись на мине. Трое военных получили ранения и еще трое получили боевые травмы.

11 АВГУСТА

22:28. Российская Федерация усилила границы с Украины для того, чтобы не допустить на свою территорию террористов ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

21:09. В городе Попасная Луганской области закрыли местную школу №27. Теперь, как сообщают в ОБСЕ, в здании школы живут 35 украинских военных.

18:59. Под Авдеевкой боевики с начала суток трижды обстреливали позиции сил АТО. Каждый обстрел длился около часа. Ранены трое украинских военных, еще один - травмирован. Вблизи Новоалександровки ранен еще один военнослужащий ВСУ.

17:40. Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Харьковской области нелегальный канал поставок медикаментов на временно оккупированные территории.

17:32. Бывшего донецкого прокурора будут заочно судить по обвинению в работе на подконтрольных Кремлю боевиков в Донбассе. Обвинительный акт против экс-чиновницы уже передан в суд для рассмотрения.

16:34. Россия оборудовала корабли Черноморского флота ракетами "Калибр-НК", в радиусе поражения которых могут оказаться европейские страны, а также Ближний Восток, Северная Африка, Передняя Азия и Суэцкий канал.

15:14. В Марьинке на блокпосту из-за проблем с сердцем умер 42-летний полицейский Александр Трегуб.

14:51. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вынужден был прервать брифинг в Авдеевке из-за начала боевых действий в районе промзоны.

14:27. Террористы в очередной раз помешали патрулям СММ ОБСЕ во главе с первым замглавы миссии Александром Хугом осуществить мониторинг и выяснить объем ремонтно-восстановительных работ на Красногоровской газораспределительной станции.

13:36. В Минобороны назвали судебные процессы над некоторыми военными, в основном - участниками АТО в Донбассе, новым витком гибридной войны России против Украины.

12:45. Интенсивность обстрелов в зоне АТО со стороны боевиков за минувшие сутки, 10 августа, уменьшилась, однако террористы продолжают периодически обстреливать позиции ВСУ из тяжелого вооружения, в частности минометов. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Ситуация в зоне АТО по состоянию на полночь 11 августа 2017 года (карта - Минобороны)

12:32. Кремлевские марионетки в Донбассе не принимают никаких решений об освобождении украинских заложников, за них это делает Москва. Такое мнение высказал координатор волонтерской группы Патриот Олег Котенко.

12:07. Во временно оккупированном Донбассе растут протестные настроения среди жителей населенных пунктов, в которых располагаются бандформирования кремлевских наемников, сообщает украинская военная разведка.

10:55. Боевики террористической организации ДНР не разрешили патрулю СММ ОБСЕ проехать на восток от блокпоста в оккупированном селе Верхнешироковское (бывший Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), настаивая, чтобы наблюдатели предъявили паспорта.

09:51. В оккупированном Донецке боевики разыскивают бывших сотрудников диспетчерской службы предприятия Международный аэропорт Донецк имени Сергея Прокофьева.

08:56. Президент РФ Владимир Путин не собирается отпускать Украину. Об этом в интервью Укринформу заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

07:26. Следователи Управления СБУ в Житомирской области заочно объявили о подозрении на участие в террористической организации и деятельности НЗФ бывшему жителю региона - члену бандформирования "МГБ" террористической организации ДНР.

06:41. В прошлые сутки погиб один украинский военный - он подорвался на неизвестном взрывном устройстве около Песок. Еще один военный получил ранения.

10 АВГУСТА

20:26. С начала суток боевики из 82 мм минометов обстреляли Широкино. На приморском направлении под обстрел террористов попали опорные пункты ВСУ в Водяном. На донецком направлении гибридные войска РФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Майорска, а на луганском - из минометов и гранатометов в районе Новотошковского.

18:34. ВСУ не разминировали мост в Счастье Луганской области, потому что боевики не дали украинским военным гарантий безопасности. Об этом рассказал руководитель пресс-центра штаба АТО Антон Миронович.

18:16. Под Мариуполем в результате обстрела со стороны боевиков ранен военнослужащий ВСУ, который обследовал на предмет взрывчатки дорогу перед проездом по ней Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

18:09. Боевики в ночь на 10 августа обстреляли укрепления ВСУ вблизи Широкино из 82-мм минометов, также обстрелу подверглись опорные пункты в Водяном, сообщает пресс-центр штаба АТО. На донецком направлении террористы применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Майорска, а на луганском - минометы и гранатометы на подступах к Новотошковскому.

16:30. В Луганской области сотрудники СБУ задержали боевика так называемого батальона Призрак террористической организации ЛНР.

16:30. Террористы ДНР снова задержали и не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на этот раз возле временно оккупированного Новоазовска, расположенного вблизи границы с Россией.

14:56. Украинские военнослужащие, которые могут быть причастны к убийству жительницы села Троицкое Луганской области, что на линии разграничения зоны АТО, были приглашены на празднование ее дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

14:10. Пяти бывшим и действующим чиновникам Минобороны, а также двум должностным лицам коммерческого предприятия сообщено о подозрении в присвоении десятков миллионов гривень бюджетных средств на закупках касок и бронежилетов для ВСУ.

13:30. Российские оккупанты и коллаборационисты вечером 9 августа обстреляли из мобильных установок реактивной артиллерии Град-П и минометов позиции ВСУ под Старогнатовкой и в других горячих точках Приазовья. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Ситуация в зоне АТО по состоянию на полночь 10 августа 2017 года (карта - Минобороны)

13:29. Российский оппозиционер левого толка, фигурант так называемого Болотного дела Сергей Удальцов, недавно освободившийся из тюрьмы, назвал боевиков гибридных войск РФ в Донбассе "героями".

12:32. Среди боевиков из местных жителей ОРДЛО наблюдается дальнейшее ухудшение морально-психологического состояния и снижение мотивации к продолжению "службы", сообщили в украинской военной разведке.

10:40. Международный комитет Красного креста направил во временно оккупированные районы Донецкой области более 120 тонн гуманитарной помощи местным жителям.

07:22. За минувшие сутки гибридная армия РФ 16 раз нарушила перемирие. В результате обстрела один украинский военный получил боевую травму. И хотя боевики несколько уменьшила количество обстрелов, но чаще стали применять вооружение, калибр которого превышает 100 мм и соответственно запрещен минскими договоренностями.

04:26. Проверяется версия причастности военных к нанесению смертельного ранения женщине и ранении мужчины. Предварительно, между военными и гражданскими в зоне АТО произошел конфликт.

9 АВГУСТА

18:20. Военная прокуратура расследует гибель двоих и травмирование пятерых бойцов АТО в результате разрыва 120-мм миномета во время ответного огня против боевиков под Марьинкой. По предварительной версии, взрыв произошел вследствие двойного заряжания миномета разными военными.

18:01. Российско-террористические войска активизировали обстрелы на луганском направлении, применив здесь оружие с начала текущих суток семь раз, сообщает пресс-центр штаба АТО. Боевики, в частности, вели огонь из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. На каждый вражеский обстрел ВСУ отвечали прицельным огнем.

16:11. Минобороны выявило факт поставки военнослужащим в зоне АТО некачественных мясных консервов. По данному факту ведется служебное расследование.

15:35. СБУ сообщила о подозрении коллаборационисту, который отвечал за сбор "налогов" в общак боевиков и называл себя "замминистра доходов и сборов ДНР".

15:15. В штабе АТО заявили, что в том случае, если боевики начнут активно применять артиллерию и будут пробовать продвинуться вперед, ВСУ оставляют за собой право ударить в ответ таким же калибром.

14:51. Кабмин прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны.

14:10. Камера видеонаблюдения СММ ОБСЕ, которая была установлена на Донецкой фильтровальной станции и проработала всего один день, уничтожена в результате обстрела.

13:46. Украинская компания Matrix-UAV работает над созданием беспилотника, который сможет эвакуировать раненых с поля боя.

12:45. Смерть двоих из троих погибших в зоне АТО 8 августа военных наступила вследствие выхода из строя и разрыва единицы вооружения ВСУ. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Трагический инцидент произошел во время обстрела боевиками позиций военных вблизи Марьинки. Органы правопорядка проводят расследование по данному факту.

Ситуация в зоне АТО по состоянию на полночь 9 августа 2017 года (карта - Минобороны)

11:58. Российское оккупационное командование ищет "неблагонадежных лиц" в рядах боевиков гибридных войск в Донбассе, сообщает украинская военная разведка.

10:17. В правительстве Чехии считают, что санкции Запада против государства-оккупанта России не нужно пересматривать, пока минские соглашения не выполнены. Об этом заявил чешский посол в Киеве Радек Матула.

08:57. Во вторник утром беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал наличие противотанковых мин на автотрассе М03 Светлодарск-Дебальцево. Спустя несколько часов мины и неразорвавшиеся боеприпасы были извлечены, а патруль СММ ОБСЕ смог проехать по этой трассе к Дебальцево.

08:54. В Марьинке вечером 8 августа в результате обстрела со стороны боевиков загорелась летняя кухня, сообщает пресс-служба ГСЧС. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали пожар. О пострадавших или погибших не сообщается.

06:55. За прошлые сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных. Еще восемь ранены, один получил боевую травму.

00:58. Командирам подразделений в зоне АТО разрешили самим решать, когда их подчиненные могут пользоваться мобильными телефонами. Об этом сообщил начальник управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко.

8 АВГУСТА

23:26. Боевики блокируют открытие контрольно-пропускного пункта Золотое в Донбассе - несмотря на неоднократные обращения украинской стороны СЦКК, террористы никак не реагируют.

19:55. В зоне АТО вблизи Марьинки погибли двое украинских военных, еще пятеро ранены.

18:12. В Мариуполе хирурги и саперы провели успешную операцию по извлечению из ноги раненого бойца АТО неразорвавшегося боеприпаса.

15:01. Президент Петр Порошенко временно перевел 24 судьи общих судов, формально находящихся во временно оккупированных районах Донбасса, в суды на свободной территории Украины.

14:21. Вопрос возвращения захваченного российскими оккупантами Крыма нужно рассматривать одновременно с проблемой деоккупации части Донбасса, а не откладывать на дальнюю перспективу, как о том заговорили некоторые немецкие политики. Об этом на пресс-конференции заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

13:32. Начальник Генштаба Виктор Муженко считает, что вариант законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса, опубликованный в СМИ, требует серьезной доработки.

12:45. Государство-агрессор Россия проводит на оккупированных территориях Донбасса испытания своего современного вооружения. Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко.

12:40. Боевики гибридной армии РФ в понедельник, 7 августа, обстреливали позиции ВСУ в Донбассе на всех направлениях, применяя минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.





Ситуация в зоне АТО по состоянию на полночь 8 августа 2017 года (карта - Минобороны)

12:30. Общая численность гибридных войск РФ в Донбассе составляет до 40 тысяч человек - боевиков, наемников и кадровых российских военнослужащих. Об этом в интервью LIGA.net сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

11:43. Один из организаторов инициированного Кремлем псевдореферендума в поддержку террористов ДНР приговорен судом к пяти годам тюрьмы с трехлетним испытательным сроком.

10:58. Преступные действия российских оккупационных войск в Донбассе вызывают постоянный рост количества неоправданных материальных и человеческих потерь, в том числе среди мирного населения. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки Минобороны.

07:17. За минувшие сутки, 7 августа, кремлевские наемники в Донбассе 18 раз нарушили режим перемирия, вследствие чего погиб украинский военный, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

03:25. Машину наблюдателей СММ ОБСЕ не пропустили через мост в Счастье, и в миссии призвали ВСУ убрать мины с моста.

7 АВГУСТА

21:50. За последний месяц в Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала 7 случаев гибели и ранения мирных жителей в результате военных действий.



21:33. Российская Федерация является большей угрозой для мира, чем Исламское государство, поскольку имеет более мощные вооружения. Об этом заявил американский сенатор, глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн.

21:07. В Славянске полиция задержала боевика, три года скрывавшегося на территории Российской Федерации.

19:55. В результате обстрела со стороны боевиков в зоне АТО одного из подразделений ВСУ на приморском направлении в ночь с 6 на 7 августа был ранен украинский военнослужащий Дмитрий из Каховки.

18:30. Вблизи Марьинки от пули снайпера боевиков погиб один украинский военный. В целом же количество обстрелов позиций сил АТО со стороны гибридной армии РФ уменьшилось. В штабе АТО также сообщают, что боевики, пытаясь скрыть смерть своих соратников, переодели их в гражданскую одежду и оставили на лесополосе вблизи линия разграничения.



17:37. В Луганской области на линии разграничения для въезда и выезда необходимо оборудовать больше пропускных пунктов. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

16:49. В 2017 году на проект "Стена" запланировано потратить 500 тыс гривень.

15:54. Российские власти сняли 90-дневное ограничение на время пребывания в РФ для жителей временно оккупированных районов Донбасса.

15:38. В Константиновке Донецкой области полицейские задержали боевика так называемой 1-й Славянской бригады террористической организации ДНР.

12:30. За минувшие сутки, 6 августа, ни один украинский военный в результате боевых действий в Донбассе не погиб, однако трое бойцов получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.





Ситуация в зоне АТО по состоянию на полночь 7 августа 2017 года (карта - Минобороны)

10:53. По данным разведки, командование "мотострелковой бригады" из Горловки скрывает уничтожение боевиков "разведроты", подорвавшихся на мине.

08:58. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Кремль демонстрирует "некоторую готовность" к переговорам по разрешению спровоцированной гибридной агрессией России ситуации в Донбассе.

06:49. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что происходящее на востоке Украины - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России.

06:22. Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 6 августа, 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО. При обстрелах кремлевские наемники применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Около 22:00 террористы выпустили не менее 18 снарядов из реактивной системы залпового огня в районе Широкино. Силы АТО в течение суток как минимум один раз открывали ответный огонь.

6 АВГУСТА

21:59. За последние три года в Донецкой области погибли 17 сотрудников милиции и полиции. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

20:15. За эти сутки почти в два раза уменьшилось количество обстрелов позиций ВСУ. Зафиксирован огонь со стороны боевиков на донецком и луганском направлениях.

07:40. За минувшие боевики 31 раз нарушили перемирие. Трое военных получили боевые ранения. Практически на каждую огневую провокацию врага силы АТО открывали плотный огонь.

5 АВГУСТА

18:48. В течение дня ситуация в зоне АТО не изменилась. Боевики продолжают осуществлять редкие обстрелы позиций ВСУ, новоенные дают адекватный ответ. Потерь и раненых среди украинских бойцов нет, сообщает штаб АТО в Facebook.

18:39. Строительство 134-метровой телевизионной вышки в Бахмутовке Луганской области завершено.

17:07. В Донецкой области задержан ьывший боевик ДНР.

14:53. Военнослужащим ВСУ некоторых специальностей увеличили денежное обеспечение. Также будут больше доплаты у военных, которые служат в зоне АТО.

14:22. Линию разграничений в зоне проведения АТО за первое полугодие 2017 года пересекли 5,2 млн 777 тыс человек.

14:10. В этом году Воздушные силы ВСУ получили на восстановление боеспособности, эксплуатацию и ремонт вооружения и военной техники больше миллиарда гривень. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

13:54.

13:51. Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко уточнил, что за минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ. 10 обстрелов пришлись на опорные пункты сил АТО в Новоалександровке.