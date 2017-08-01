ГПУ закрыла производство против Пашинского

Производство закрыто в связи с отсутствием в действиях Пашинского и Химикуса состава уголовных правонарушений

Генпрокуратура закрыла уголовное производство по факту инцидента с применением оружия, который произошел между депутатом Сергеем Пашинским и Вячеславом Химикусом в 2016 году. Об этом говорится в постановлении ГПУ, которое Пашинский опубликовал на своей странице в Facebook.

"Уголовное дело закрыто, в органы полиции направлены материалы для привлечения Химикуса В.Е. к административной ответственности за хулиганство", - написал Пашинский.

В тексте постановления говорится, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием в действиях Пашинского С.В., Химикуса В.Е. и (фамилия третьего фигуранта заретуширована, - ред.) состава уголовных правонарушений".

1 января 2017 года сообщалось, что депутат, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.