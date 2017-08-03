Розенблат собирал данные о всех добытчиках янтаря в области - СМИ

Нардеп под предлогом помощи местным жителям собрал информацию о всех компаниях в Житомирской области, которые занимаются добычей янтаря

Народный депутат Борислав Розенблат собрал данные обо всех компаниях, получивших лицензии на добычу янтаря в Житомирской области. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на имеющиеся обращения нардепа в Государственную службу геологии.

Письма Розенблат аргументировал тем, что к нему обращаются жители области из-за проблемы незаконной выдачи лицензий на добычу янтаря.



Ссылаясь на это, Розенблат просил Госгеонадра предоставить ему, например, перечень спецразрешений на добычу янтаря, выданных в течение 2016-2017 лет, а также предоставить перечень субъектов, которые добывают янтарь.

В другом обращении Розенблат ставит под сомнение законность выдачи разрешений на пользование недрами в 2015-2017 году.

24 июля нардеп, фигурирующий в так называемом янтарном деле, заявил, что его семья внесла за него установленный судом залог в размере 7 млн грн.

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