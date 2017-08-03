В Донбассе установят системы блокировки пророссийских телеканалов

В Покровске Донецкой области создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия

Вдоль линии разграничения в Донбассе будут установлены системы блокировки пророссийских телеканалов. Об этом в Покровске Донецкой области заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.



По его словам, в Покровске создана первая такая система.

"В Покровске создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Сейчас мы проверили ее работу - работает очень качественно. Через несколько месяцев она будет установлена вдоль всей линии разграничения", - заявил Турчинов.

Сегодня секретарь СНБО заявил, что режимы России и Северной Кореи становятся все более похожими друг на друга, и мир начинает это понимать.

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