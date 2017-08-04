Оккупанты в Крыму дали украинцу Балуху почти 4 года тюрьмы

Утром местному жителю Крыма, который отказался жить по правилам российских оккупантов и вывесил на своем доме украинский флаг, зачитали приговор

Сегодня, 4 августа, подконтрольный Кремлю "суд" во временно оккупированном Крыму приговорил проукраинского местного жителя Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима, а также обязал его выплатить штраф размере 10 тысяч рублей. Об этом агентству Крым.Реалии сообщил крымчанин Михаил Батрак, присутствовавший на судилище.

"Прокурор" просил для него пять лет и один месяц тюрьмы. Его обвиняют в "хранении боеприпасов и взрывчатых веществ".

Балух заявил о политическом характере обвинений российских оккупантов.

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Крымчанин Владимир Балух известен проукраинской позицией, ранее он неоднократно подвергался преследованию со стороны оккупационных властей как в административном, так и уголовном порядке. Над крышей его дома с декабря 2013 года развивается украинский флаг. По этой и другим "причинам" в доме у него и родственников оккупанты проводили обыски. В апреле 2015-го с крыши дома пытались снять флаг, обвинили в "оскорблении сотрудника полиции" и приговорили к 320 часам работ.

ФСБ задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты явились к нему в дом в село Серебрянка Раздольненского района, где он проживал с матерью, и во время обыска "нашли" на чердаке 90 патронов и тротиловые шашки, а также потребовали снять с дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Видео: Youtube /Crimean Human Rights Group

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