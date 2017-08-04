Сытник: Одесское управление НАБУ начнет работу без руководителя

Главу регионального управления антикоррупционного бюро со скандалами пытались избрать в приморском городе четыре раза - пока безрезультатно

В Одесском территориальном управлении Национального антикоррупционного бюро, где никак не могут избрать руководителя, начнут работать под управлением его заместителя. Об этом на совместном с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Руководителя у нас не получилось отобрать ни с первой, ни со второй, ни с третьей, ни с четвертой попытки. И поэтому мы решили немного нарушить нашу традицию и открыть территориальное управление, не имея фактически руководителя, а имея только заместителя руководителя", - сказал он.

По словам главы бюро, необходимость в старте работы регионального управления НАБУ давно назрела, так как на стадии активного расследования в Одесском регионе есть "целый ряд дел".

"И без оперативной поддержки здесь эти дела так быстро не будут направлены в суд, как этого хотелось бы", - пояснил Сытник.

Читайте также: НАБУ объявило повторный конкурс на должность главы бюро в Одессе

13 января 2017 года конкурсная комиссия НАБУ рекомендовала к назначению директором Одесского ТУ НАБУ Дмитрия Руденко. Такое решение вызвало возмущение у общественности и правозащитников, поскольку Руденко был причастен к преследованию винницкого правозащитника Дмитрия Гройсмана. В апреле 2016-го отклонили кандидатуру Семена Кривоноса, который оказался фигурантом уголовного дела.

Полномочия Одесского ТУ НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.