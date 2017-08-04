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Винный погреб и два автомобиля: суд арестовал имущество Добкина

04.08.2017 18:25
Согласно постановлению суда, арест наложен на два дома, два автомобиля Toyota Land Cruiser, земельный участок и винный погреб Добкина
Винный погреб и два автомобиля: суд арестовал имущество Добкина
Михаил Добкин

Печерский районный суд Киева арестовал имущество народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина.

Согласно постановлению суда, арест наложен на два дома, два автомобиля Toyota Land Cruiser, земельный участок и винный погреб.

В ответ на решение суда Добкин написал пост в своем Facebook, в котором напомнил, что у него еще "остались продукты, две почки и три велосипеда, два из которых детские".

13 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность Добкина и дала добро на его задержание и арест. Прокуратура подозревает нардепа в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству.

19 июля за Добкина внесли установленный решением суда залог - 50 млн грн - его соратники депутаты Вадим Новинский и Борис Колесников.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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