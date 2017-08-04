Пентагон рекомендовал Трампу дать Украине ракеты Джавелин - СМИ

Пентагон рекомендует Белому дом предоставить Украине для противостоятия российской агрессии летальное оружие на сумму $50 млн

Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника среди чиновников.

По данным источников, Минобороны США рекомендует Белому дому одобрить предоставление Украине высокотехнологичного оружия для борьбы с российской агрессии на сумму около $50 млн.

31 июля The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Государственный департамент США уже разработали планы поставок Украине противотанковых ракетных комплексов и другого оружия.



Кремль позже отреагировал на эту публикацию о возможных поставках США противотанковых ракетных комплексов для ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия США Украине могут "спровоцировать очередной виток напряженности" в зоне АТО.

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