Суд обязал ГПУ возобновить следствие против Гонтаревой

Суд отменил постановление следователя ГПУ о закрытии уголовного дела, поскольку оно было утверждено безосновательно

Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие против экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в постановлении суда.



Указано, что досудебное расследование по факту вмешательств должностных лиц НБУ в работу суда вело управление по расследованию особо важных дел ГПУ и решение о закрытии дела было принято 3 марта 2017 года.



Суд отменил постановление следователя о закрытии уголовного дела, поскольку оно было утверждено безосновательно.



Прокуратура Киева открыла уголовное дело в отношении Гонтаревой в феврале 2015 года по ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью.

10 апреля Гонтарева на пресс-конференции объявила о своей отставке с 10 мая.

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