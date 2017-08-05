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Суд обязал ГПУ возобновить следствие против Гонтаревой

05.08.2017 08:56
Суд отменил постановление следователя ГПУ о закрытии уголовного дела, поскольку оно было утверждено безосновательно
Суд обязал ГПУ возобновить следствие против Гонтаревой
Валерия Гонтарева

Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие против экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в постановлении суда. 

Указано, что досудебное расследование по факту вмешательств должностных лиц НБУ в работу суда вело управление по расследованию особо важных дел ГПУ и решение о закрытии дела было принято 3 марта 2017 года. 

Суд отменил постановление следователя о закрытии уголовного дела, поскольку оно было утверждено безосновательно. 

Прокуратура Киева открыла уголовное дело в отношении Гонтаревой в феврале 2015 года по ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью. 

10 апреля Гонтарева на пресс-конференции объявила о своей отставке с 10 мая.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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