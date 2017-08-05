Лидер немецких либералов объяснил свою позицию по Крыму

Кристиан Линднер заявил, что независимо от проблемы Крыма, санкции против России нужно ослабить, если будет прогресс в отношениях с РФ в других сферах

Лидер немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором объяснил свою позицию по Крыму и России, высказанную ранее в интервью одному из немецких изданий.





"Россию и Путина я резко критикую уже много лет. И поэтому я часто выслушиваю, что ставлю под риск политику разрядки Шееля и Геншера (министров иностранных дел Германии в 1969-1974 и 1974-1992 годах, которые содействовали разрядке между ФРГ и СССР - ред.)", - сообщил Линднер.





По его словам, как только он предложил двигаться в сторону улучшения отношений с Россией, его назвали "понимающим Путина" - презрительным наименованием сторонников руководителя Кремля в Германии. Линднер уверяет, что Свободная демократическая партия рассматривает трансатлантические отношения, безопасность восточных стран НАТО как приоритет, не признает аннексию Крыма и имперские амбиции Кремля. "В то же время должно начаться какое-то движение в отношениях, мы это уже заложили в программу", - отметил он.





В подписи к видеобращению Линднер также подчеркнул: "Санкции против России должны быть ослаблены, если будет прогресс, и усилены, если будет регресс. Аннексию Крыма не признаем, но вопрос заморозим, чтобы в других вопросах был прогресс. Вот объяснение, чтобы каждый не делал свою собственную интерпретацию".





Ранее Кристиан Линднер заявил , что конфликт вокруг аннексии Крыма нужно "загерметизировать", чтобы добиться прогресса в других вопросах с РФ.





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