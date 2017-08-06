Советник Трампа: США рассматривают все варианты поддержки Украины

Советник президента США по вопросам национальной безопасности отметил, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией - в интересах США

Предоставление всех форм поддержки Украине для борьбы с российской агрессией - в интересах США. Об этом сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер телеканалу MSNBC.



Штаты уже оказывают поддержку Украине; в интересах Белого дома - продолжать ее, чтобы препятствовать дальнейшему проникновению на территорию Украины. "Мы должны сделать все, чтобы предотвратить рост конфликта", - подчеркнул Макмастер.

Он отметил, что администрация Дональда Трампа рассматривает все варианты такой поддержки.

Макмастер назвал ситуацию с агрессией России опасной и сказал, что все, в том числе президент Трамп, осознают сущность российского режима и, в том числе, "одного человека этого режима".



Вчера, 5 августа, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Украине. Они говорили о важности имплементации минских соглашений для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.



Накануне стало известно, что Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin.



31 июля The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Государственный департамент США уже разработали планы поставок Украине противотанковых ракетных комплексов и другого оружия.



Кремль позже отреагировал на эту публикацию о возможных поставках США противотанковых ракетных комплексов для ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия США Украине могут "спровоцировать очередной виток напряженности" в зоне АТО.

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