Санкции, спорт и жара: главные новости недели Украины и мира

Санкции против РФ, уход Кличко из бокса, уголь из США, смерть Бережной и другое

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

Попрощались, победили и вылетели

3 августа завершилась эпоха второй непобедимой украинской легенды ринга - Владимир Кличко, после трех месяцев раздумий, заявил, что завершает свою боксерскую карьеру.

"Я не надеялся, что у меня будет такая долгая и успешная спортивная карьера. Я благодарю всех, кто поддерживал меня, особенно семью, команду и поклонников", - отметил боксер в своем прощальном видео обращении.

Владимир Кличко (фото - ЕРА)

Его боксерская карьера продлилась 27 лет, и эти годы принесли ему мировую славу: у Владимира было 69 боёв, 64 победы, из них 53 - досрочные, нокауты с одного удара, "забои" и капитуляции противников.

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И пусть матча-реванша с Джошуа мы уже не увидим, но младший Кличко, равно как и его брат, - навсегда останутся не только в украинской, но и в мировой истории бокса.

Минувшая спортивная неделя ознаменовалась еще двумя событиями - 31 июля завершилась Дефлимпиаде в турецком Самсуне, во время которой украинцы завоевали 99 медалей, из которых 21 - золотая. Таким образом, украинская национальная сборная в общем зачете по количеству медалей заняла второе место.

А вот второе событие изрядно подпортило настроение большинству киевлян, интересующихся футболом - Динамо покинуло Лигу Чемпионов, проиграв клубу Янг Бойз со счетом 0:2.

И снова санкции

2 августа президент США Дональд Трамп одобрил санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи. Если санкции против Тегерана и Пхеньяна были восприняты в США и мировым сообществом как логичный и вполне ожидаемый ход, то ужесточения мер против Москвы вызвали очень жесткую критику в ЕС еще на этапе голосований в Конгрессе и Сенате. В частности, Берлин и Париж заявили об угрозе таких санкций для европейского бизнеса. Но подписание законопроекта об ужесточении санкций, как оказалось - это только начало предстоящей борьбы между американскими законодателями и администрацией Трампа.

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В Украине, Литве и Польше санкции против РФ поприветствовали. В Кремле же они вызвали и показушное равнодушие, и громкие заявления, и угрозы.

В частности, глава правительства РФ Дмитрий Медведев сначала заявил, что России объявлена торговая война, а после - назвал администрацию Трампа слабой перед волей Конгресса. В Госдепе поспешили ответить: США считают, что есть надежда на улучшение отношений с Россией.

А пока бушует буря в Берлине, Вашингтоне и Москве, американский Сенат на время своих каникул, на всякий случай, лишил Трампа возможности назначать новых чиновников.

В этот же день, 2 августа, Украина, Норвегия, Албания и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза от 28 июня 2017 года о продлении секторальных экономических санкций против России, введенных в связи с агрессией Кремля против Украины, до 31 января 2018-го.

Уже 5 августа США снова нанесли санкционный удар по КНДР - на этот раз меры были введены через Совет безопасности ООН.

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Принятая резолюция Совбеза налагает запрет на экспорт товаров из Северной Кореи и ограничивает инвестиции в страну. Сомнения в результате голосования вызывали позиции имеющих право вето России и Китая, но резолюция была одобрена единогласно.

Угольный вопрос

31 июля Компания Центрэнерго заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца 2017 г. 700 тыс. т дефицитного угля антрацитовой группы. Позже в Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщили, что уже разработан четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля, который позволит к концу 2019 г. отказаться от использования угля антрацитовой группы.

Как подчеркнул министр Игорь Насалик, закупка угля в США - не коррупционная схема, а оправданный шаг.

С трудом, но поступили

1 августа завершился главный этап вступительной кампании-2017 - 60 тыс 928 поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджетные места в украинские ВУЗы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и образования, хотя сами будущие студенты и их родители, как сообщала LIGA.net, несколько часов не имели доступа к электронным кабинетам и сайтам некоторых университетов.

До 5 августа был продлен сроки подачи документов на бюджет, а списки зачисленных обещают обнародовать не позднее 12:00 7 августа.

Климат

Несмотря на многочисленные переговоры и уговоры мировых лидеров, Трамп окончательно решил распрощаться с климатическим соглашением о выбросе углекислого газа в атмосферу. 5 августа об этом Государственный департамент США официально уведомил ООН.

Формально Госдеп также пообещал участвовать в совещаниях ООН по вопросам изменения климата во время процесса выхода, который, как ожидается, займет не менее трех лет.

А пока американский лидер по-прежнему не верит в глобальное потепление, Европа претерпевает небывалую по продолжительности жару. В Италии, Швейцарии, Венгрии, Польше, Румынии, Боснии, Хорватии и Сербии температура воздуха достигла или превысила 40°C, власти объявили о красном уровне опасности. Аномальная жара ожидается также в Испании и Франции. Причиной тому стал антициклон с красноречивым именем Люцифер. В некоторых странах Европы уже сообщили о нескольких погибших в результате жары, а десятки людей - попали в больницы.

Украину высокие температуры не обошли стороной - пик жары припал на 2 августа, когда в большинстве областей были зафиксированы +36°C. Но уже с воскресенья по всей стране начинаются долгожданные дожди.

Летальное оружие для Украины

Вечер пятницы ознаменовался решением Пентагона направить в Белый дом рекомендацию о предоставлении Украине летального оружия. По данным СМИ, речь идет о противотанковых ракетах Javelin на сумму $50 млн.

Фото: Wikimedia Commons/US Army

В воскресенье советник Трампа Герберт Макмастер заявил, что предоставление всех форм поддержки Украине для борьбы с российской агрессией - действительно в интересах США. Хотя американский президент никаких заявлений еще не сделал (а окончательное решение принимает исключительно Белый дом), в России поспешили отреагировать, заявив, что предоставление оружия Украине "может спровоцировать очередной виток напряженности" в зоне АТО.

Венесуэла: вопреки своему народу и миру

31 июля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о победе на выборах в Конституционную ассамблею, несмотря на продолжительные массовые протесты на улицах и в лавах оппозиции. Через несколько дней компания, которая предоставляла систему для выборов, заявила, что опубликованная явка оказалась ложной. Выборы в ассамблею Венесуэлы уже отказались признавать ЕС и США.

Межигорье

1 августа столичный апелляционный хозяйственный суд вернул резиденцию Межигорье в урочище под Киевом в собственность государства. Как сообщил министр экологии Остап Семерак, Межигорье может стать национальным заповедником, но сначала нужно провести инвентаризацию имущества и назначить управляющего.

Смерть Бережной

5 августа бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе. В автомобиле вместе с ней были водитель и восьмилетняя дочь. Дочь Бережной получила незначительные травмы - она сидела сзади в автокресле и была пристегнута.

Как стало известно позже, авария произошла в 01:30 по местному времени на трассе между хорватскими городами Масленица и Поседаре.

Фото: скриншот видео

Автомобилем управлял 38-летний болгарин. Mercedes также был на болгарских номерах. По неизвестным причинам машина врезалась в фонарный столб на трассе.

Зарплаты военным и АТО

5 августа президент Петр Порошенко сообщил, что военнослужащим ВСУ некоторых специальностей увеличили денежное обеспечение. Изменения касаются летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, в первую очередь, механиков-водителей, и служащих других направлений. Также будут больше доплаты у военных, которые служат в зоне АТО.

За минувшую неделю в зоне АТО погиб один украинский военный.

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