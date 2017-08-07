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Ващиковский: "Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия РФ"

07.08.2017 06:49
Глава МИД Польши заявил, что все знают о нарушении Россией международного права и ее интервенции в Украину
Ващиковский: "Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия РФ"
Витольд Ващиковский (фото - EPA)

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что происходящее на востоке Украины - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России. Об этом он рассказал в интервью российскому ресурсу РИА Новости.

"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала восстание в Донбассе", - сказал польский министр.

Ващиковский подчеркнул, что все знают о том, что это противостояние между Россией и Украиной, а не внутренний конфликт.

"Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", - добавил Ващиковский.

23 июля 2017 года, находясь в прифронтовой Авдеевке, спецпредставитель США Курт Волкер назвал конфликт в Донбассе горячей войной. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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