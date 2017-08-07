Ващиковский: "Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия РФ"

Глава МИД Польши заявил, что все знают о нарушении Россией международного права и ее интервенции в Украину

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что происходящее на востоке Украины - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России. Об этом он рассказал в интервью российскому ресурсу РИА Новости.



"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала восстание в Донбассе", - сказал польский министр.



Ващиковский подчеркнул, что все знают о том, что это противостояние между Россией и Украиной, а не внутренний конфликт.



"Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", - добавил Ващиковский.