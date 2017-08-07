Ващиковский: "Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия РФ"
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что происходящее на востоке Украины - это не внутриполитический конфликт, а прямая интервенция страны-агрессора России. Об этом он рассказал в интервью российскому ресурсу РИА Новости.
"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала восстание в Донбассе", - сказал польский министр.
Ващиковский подчеркнул, что все знают о том, что это противостояние между Россией и Украиной, а не внутренний конфликт.
"Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", - добавил Ващиковский.
23 июля 2017 года, находясь в прифронтовой Авдеевке, спецпредставитель США Курт Волкер назвал конфликт в Донбассе горячей войной.
Читайте также: Советник Трампа: США рассматривают все варианты поддержки Украины
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
05.08.17
10:14
-
вчера
16:55
-
вчера
13:36
-
05.08.17
22:05
-
05.08.17
14:42
Новости партнеров
- 39963
- 27844
- 21678
- 21353
- 15107