После запросов о проверке НАПК возьмется за 220 чиновников

В отличие от более двух сотен коллег, 156 чиновников избежали полноформатных проверок электронных деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции анонсировало полную проверку 265 деклараций о доходах и имуществе 220 чиновников за 2015-2016 годы. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Как уточнили в пресс-службе, по состоянию на август были обработаны 376 обращений от физических или юридических лиц, из СМИ и других источников.

Отказано в проведении полной проверки 156 субъектов декларирования.

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14 июля 2017 года НАПК спустя почти два месяца вынесло первые решения по результатам полных проверок э-деклараций чиновников.

20 июля сообщалось, что в ходе полной проверки э-деклараций девяти членов правительства за 2015 год не было найдено нарушений. 28 июля НАПК рапортовало, что нарушений в декларациях премьер-министра Владимира Гройсмана и министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового нет, однако они есть в документах главы МИД Павла Климкина, вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе и некоторых нардепов.

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