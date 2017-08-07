Дело Насирова: имущество арестовано, лечиться в США передумал

По словам стороны защиты отстраненного главы ГФС, суд арестовал имущество их подзащитного. Лечиться в США Насиров передумал

Суд арестовал имущество отстраненного главы Государственной фискальной службы, фигурировавшее в государственном реестре. Об этом сообщили его адвокаты, передает украинская редакция немецкого агентства Deutsche Welle.



Адвокат Насирова Александр Лысак также сообщил, что суд уже дважды отказывал его подзащитному в прохождении лечения в США, потому он будет лечиться в Украине.

26 июня Соломенский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения Насирову в части ношения электронного браслета и залога в 100 млн гривень.

28 июля детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование по делу Насирова. Ему вручили окончательно подозрение.

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