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Дело Насирова: имущество арестовано, лечиться в США передумал

07.08.2017 15:36
По словам стороны защиты отстраненного главы ГФС, суд арестовал имущество их подзащитного. Лечиться в США Насиров передумал
Дело Насирова: имущество арестовано, лечиться в США передумал
Роман Насиров

Суд арестовал имущество отстраненного главы Государственной фискальной службы, фигурировавшее в государственном реестре. Об этом сообщили его адвокаты, передает украинская редакция немецкого агентства Deutsche Welle.

Адвокат Насирова Александр Лысак также сообщил, что суд уже дважды отказывал его подзащитному в прохождении лечения в США, потому он будет лечиться в Украине. 

26 июня Соломенский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения Насирову в части ношения электронного браслета и залога в 100 млн гривень.

28 июля детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование по делу Насирова. Ему вручили окончательно подозрение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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