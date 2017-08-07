Дело историков: МИД вручило ноту протеста послу Польши в Украине

Нота протеста связана с решением польских властей разместить на страницах нового паспорта Польши изображение с Мемориалом орлят во Львове

Министерство иностранных дел вручило ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло, уведомив, что последние действия Варшавы негативно влияют на двухсторонние отношения. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает Европейская правда.

Нота была вручена в связи с решением властей разместить на страницы нового польского паспорта изображение так назваемого кладбища орлят на территории Лычаковского кладбища во Львове.

"Украинская сторона рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства", - подчеркнули в украинском МИД.

По словам Бецы, "оценка исторических событий - это дело историков".

27 июля сообщалось, что в Польше в 2018 году к столетию провозглашения независимости страны выпустят паспорта в новом дизайне. На их страницах будут изображены важные для поляков исторические личности, темы и места, в том числе Мемориал орлят во Львов.



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