Ради мира и безопасности Европе следует вернуться к методам "политики разрядки" по отношению к стране-агрессору РФ, считают немецкие либералы и левые

Высказывания лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера о том, что Европе якобы нужно сближения с путинской Россией, поддержала кандидат в канцлеры ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт. В интервью изданиям Funke Mediengruppe она заявила, что для мира и безопасности на континенте необходимо "вернуться к традициям политики разрядки напряженности" в связях с государством-оккупантом, пишет агентство Deutsche Welle.

"Если СвДП вспомнила эти внешнеполитические традиции, это можно только поприветствовать", - сказала она.

Сегодня, 8 августа, лидер немецких либералов Линднер вновь выступил с объяснением своей позиции по вопросу временно оккупированного россиянами Крыма. В интервью газете Bild он отметил, что не выступает за "мягкий курс" в отношении Москвы, но считает, что России "надо послать сигнал, что ей есть место в общем европейском доме, если она снова будет придерживаться правил внутреннего распорядка".

"Пока это не так, никакого сотрудничества быть не может", - уточнил он, согласившись, что аннексия Крыма противоречит нормам международного права.

"Но так как в долгосрочной перспективе решения найдено не будет, этот конфликт следует заморозить. Так можно будет проверить на менее критичных участках, намерена ли Россия менять свою имперскую и агрессивную политику", - добавил Линднер.

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5 августа Линднер заявил, что конфликт вокруг Крыма следует "отмежевать" от остальных тем, чтобы "достичь прогресса на других направлениях". Он также заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Владимиру Путину изменить свою политику "без потери лица". После обрушившейся критики лидер либералов смягчил риторику.

Россия аннексирована полуостров Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Москвы, против России были введены экономические санкции. За проведение Кремлем так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму нелегитимной.

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