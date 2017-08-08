Антикоррупционная группа GRECO: От Украины ждут плоды реформ

Обеспечение независимости и высокой эффективности антикоррупционных структур - НАБУ, САП и НАПК - сейчас должно быть первоочередной задачей Киева

Несмотря на успехи в ходе внедрения перспективных актикоррупционных реформ, Украина должна показать реальные результаты их работы, а наиболее актуальной задачей по-прежнему является борьба с коррупцией в высших эшелонах власти и обеспечение равенства украинцев перед законом. Об этом речь идет в выводах аналитиков созданной Советом Европы Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO).

Аналитики заявили, что задержки с реформами могут остановить развитие страны и способствовать откату назад, и призвали Киев проявить политическую волю на пути эффективной реализации реформ.

GRECO утверждает, что ключ к успеху - в мерах, в том числе регуляторного характера, для усиления независимости и беспристрастности Национального агентства по предотвращению коррупции, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ЕС раскритиковали попытки власти ограничить полномочия НАБУ, промедление с лишением иммунитета нардепов-фигурантов уголовных дел, а также призвали показать прогресс в укреплении "профессионализма, добропорядочности и ответственности" представителей судебной власти.

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Аналитики GRECO похвалили динамику политики открытости парламента, но пожелали, чтобы власть также улучшила прозрачность самого процесса законотворчества (по части регулирования лоббирования, пресечения конфликта интересов).

Кроме того, еврочиновники признали позитивным моментом внедрение нового законодательства о судебной власти и прокуратуре, призвав обеспечить независимость представителей этой сферы, чтобы не допустить влияния на процесс назначения чиновников и их работы.

"Уделить должное внимание пересмотру порядка назначения и освобождения от должности генпрокурора, чтобы сделать этот процесс более устойчивым к политическому влиянию и более сосредоточенным на объективных критериях профессиональных качеств кандидатов", - уточнили в организации.

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"GRECO приглашает органы власти Украины предоставить отчет о мерах, принятых для реализации приведенных выше рекомендаций, до 31 декабря 2018 года", - подытожили в организации.

Полный отчет доступен на украинском языке в формате PDF . Тезисно рекомендации GRECO изложены с 70-й страницы.

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