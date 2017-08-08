НАБУ ведет три дела против чиновников НАПК, но не об их зарплатах
НАБУ расследует три уголовных производства против должностных лиц Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, но они не касаются возможного безосновательного начисления и выплаты зарплат руководству НАПК. Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро на запрос Украинской правды.
"Детективы Главного подразделения детективов НАБУ осуществляют досудебное расследование в трех уголовных производствах относительно действий должностных лиц НАПК", - говорится в документе.
В бюро отмечают, что два из этих производств открыты по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
Третье производство расследуется по ст. 366-1 УК, то есть касается декларирования недостоверной информации.
В НАБУ подчеркнули, что в рамках этих расследований "сообщение о подозрении должностным лицам не осуществлено". Фамилии возможных фигурантов производств в ведомстве называть отказались.
В документе также указано, что детективы не расследуют возможное безосновательное начисление и выплату зарплат главе и членам НАПК.
Фото: pravda.com.ua
Как сообщили в НАБУ, Кабмин на запрос бюро от 3 мая 2017 года ответил, что не давал разрешения на премирование членов Нацагентства.
Также в Антикоррупционном бюро отметили, что осенью 2016-го по итогам аналитического оценивания выявили "правовые коллизии и пробелы в действующем законодательстве, которые сделали возможными начисления и выплаты премий членам НАПК вопреки принципам бюджетной системы".
"С целью устранения указанных проблем НАБУ обратилось с соответствующими предложениями к Нацагентству по вопросам государственной службы", - говорится в документе.
В апреле 2017 года глава НАПК Наталья Корчак заявила, что в июле, августе и сентябре прошлого года членам агентства была начислена премия в размере 250% от должностного оклада, который на то время составлял около 30 тысяч грн.
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