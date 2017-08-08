НАБУ ведет три дела против чиновников НАПК, но не об их зарплатах

Производства касаются возможного присвоения имущества и декларирования недостоверной информации, однако подозреваемых по ним пока нет

НАБУ расследует три уголовных производства против должностных лиц Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, но они не касаются возможного безосновательного начисления и выплаты зарплат руководству НАПК. Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро на запрос Украинской правды.

"Детективы Главного подразделения детективов НАБУ осуществляют досудебное расследование в трех уголовных производствах относительно действий должностных лиц НАПК", - говорится в документе.

В бюро отмечают, что два из этих производств открыты по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Третье производство расследуется по ст. 366-1 УК, то есть касается декларирования недостоверной информации.

В НАБУ подчеркнули, что в рамках этих расследований "сообщение о подозрении должностным лицам не осуществлено". Фамилии возможных фигурантов производств в ведомстве называть отказались.

В документе также указано, что детективы не расследуют возможное безосновательное начисление и выплату зарплат главе и членам НАПК.









Фото: pravda.com.ua

Как сообщили в НАБУ, Кабмин на запрос бюро от 3 мая 2017 года ответил, что не давал разрешения на премирование членов Нацагентства.

Также в Антикоррупционном бюро отметили, что осенью 2016-го по итогам аналитического оценивания выявили "правовые коллизии и пробелы в действующем законодательстве, которые сделали возможными начисления и выплаты премий членам НАПК вопреки принципам бюджетной системы".

"С целью устранения указанных проблем НАБУ обратилось с соответствующими предложениями к Нацагентству по вопросам государственной службы", - говорится в документе.

В апреле 2017 года глава НАПК Наталья Корчак заявила, что в июле, августе и сентябре прошлого года членам агентства была начислена премия в размере 250% от должностного оклада, который на то время составлял около 30 тысяч грн.

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