НАБУ и САП задержали шесть человек по делу о проекте Стена

Среди задержанных - сотрудники Госпогранслужбы и предприятий-подрядчиков, их подозревают в растрате имущества и нецелевом использовании средств

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сегодня, 8 августа, задержали шесть человек в рамках расследования факта растраты средств госбюджета, выделенных на проект Стена - инженерно-техническое обустройство границы с Россией и территорий, прилегающих к зоне АТО и временно оккупированному Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Среди задержанных - должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков. Всех их сейчас доставляют в НАБУ в Киеве для вручения письменных уведомлений о подозрении", - говорится в сообщении.

В бюро уточнили, что задержанных подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК) и нецелевом использовании бюджетных средств (ч. 2 ст. 210 УК).

Также для выяснения обстоятельств детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.

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"Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос задержания других лиц", - говорится в сообщении.

НАБУ расследует уголовное производство по факту растраты выделенных на Стену средств с марта 2016 года. По версии следствия, причиненный интересам государства ущерб превышает 16 млн грн.

7 августа 2017 года сообщалось, что Госпогранслужба намерена потратить на проект Стена в 2017 году 500 млн грн.

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