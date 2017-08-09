Порошенко одобрил шефство местных властей над воинскими частями
Президент Петр Порошенко подписал указ, который привязывает воинские части к местным органам власти и самоуправления. Это будет способствовать налаживанию эффективного гражданско-военного сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Указ о внесении изменений в указ президента от 11 февраля 2016 года №44 по актуализации перечня воинских частей ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, над которыми осуществляется шефство, как предполагается, поможет решить многие социально-бытовые проблемы военнослужащих.
Также указ, отмечают на Банковой, будет способствовать "удовлетворению культурно-духовных потребностей военнослужащих" и повысит престиж военной службы.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Подробные списки в/ч и органов власти доступны в тексте указа №213/2017 на сайте президента.
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