Немцев спросили, надо ли "временно забыть" о Крыме: данные опроса

В части Германии, бывшей под советской оккупацией, одобряют "паузу" в вопросе возвращения Крыма значительно больше людей, чем на западных территориях

Граждане Германии разделились примерно поровну в вопросе о том, стоит ли "поставить на паузу" вопрос деоккупации Крымского полуострова, или же необходимо рассматривать его параллельно с проблемой временно оккупированных районов Донбасса. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на результаты опроса института Цивей.

По данным исследования, 43,2% опрошенных немцев считают, что нельзя закрывать глаза на захват Россией Крыма. Тех граждан Германии, которые согласны "на время забыть" об этом преступлении государства-агрессора, немного больше - 44,4% опрошенных. Последние считают, что для "нормализации" отношения с Москвой следует сначала решить "более актуальные" проблемы, чем незаконная аннексия полуострова.

Эксперты уточнили, что категорически не согласных "временно простить" Кремлю захват Крыма больше, чем поддерживающих такой вариант умиротворения агрессора: 24,7% против 17,4% респондентов. 12,4% опрошенных не определились с позицией.

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5 августа 2017 года лидер немецких либералов Кристиан Линднер заявил, что конфликт вокруг Крыма следует "отмежевать" от остальных тем, чтобы "достичь прогресса на других направлениях", и позволить Владимиру Путину "сохранить лицо". Политик считает, что конфликт следует заморозить. Его поддержала кандидат в канцлеры ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт.

"На самом деле я высказал то, что многие думают", - заявил он, добавив, что это "давно уже реальная политика".

Такую позицию больше разделяют пожилые немцы (старше 65 лет) - 48,5% опрошенных. Большинство молодого поколения в возрасте от 18 до 29 лет не согласны с ней.

В Восточной Германии заявление Линднера нашло одобрение у 51,7% респондентов, тогда как в западной части страны - лишь у 42,6%.

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