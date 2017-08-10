USD:  25.60  25.87   EUR:  29.88  30.41  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью - адвокат

10.08.2017 03:56
Украинскому политзаключенному Сущенко, которого будут удерживать в Лефортово по меньшей мере до 30 сентября, разрешили свидание с близкими
Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью - адвокат
Роман Сущенко (скриншот)

Украинскому журналисту, которого незаконно удерживают в России, Роману Сущенко разрешили новое свидание с женой и дочерью. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин. 

13 июля суд Москвы оставил Сущенко в заложниках России до 30 сентября. Тогда ему в Лефортово позволили сделать три телефонных звонка близким родственникам.

В конце сентября 2016 года в Москве был задержан украинский журналист Романа Сущенко, приехавший в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

Позднее журналиста обвинили в шпионаже и арестовали.

Читайте также: Жена Сущенко не смогла передать рисунки сына в Лефортово

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 