Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью - адвокат

Украинскому политзаключенному Сущенко, которого будут удерживать в Лефортово по меньшей мере до 30 сентября, разрешили свидание с близкими

Украинскому журналисту, которого незаконно удерживают в России, Роману Сущенко разрешили новое свидание с женой и дочерью. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.



13 июля суд Москвы оставил Сущенко в заложниках России до 30 сентября. Тогда ему в Лефортово позволили сделать три телефонных звонка близким родственникам.

В конце сентября 2016 года в Москве был задержан украинский журналист Романа Сущенко, приехавший в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла. Позднее журналиста обвинили в шпионаже и арестовали.



