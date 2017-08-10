Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью - адвокат
Украинскому журналисту, которого незаконно удерживают в России, Роману Сущенко разрешили новое свидание с женой и дочерью. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.
13 июля суд Москвы оставил Сущенко в заложниках России до 30 сентября. Тогда ему в Лефортово позволили сделать три телефонных звонка близким родственникам.
В конце сентября 2016 года в Москве был задержан украинский журналист Романа Сущенко, приехавший в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.
Позднее журналиста обвинили в шпионаже и арестовали.
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