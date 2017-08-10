НАБУ создаст команду по борьбе с коррупцией в оборонном секторе
В Национальном антикоррупционном бюро будет сформировано новое подразделение, которое займется расследованием коррупции в оборонной сфере. Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал на брифинге в Киеве.
Глава ведомства заявил, что его не удовлетворяет отдача по расследованиям в этом направлении.
"Поэтому мною было принято решение, что после добора детективов в НАБУ этим будет заниматься отдельный сектор детективов, и целая команда будет нарабатывать материалы", - заявил он.
На фоне сегодняшнего сообщения Главной военной прокуратуры о масштабных хищениях в департаменте закупок Минобороны глава бюро анонсировал ряд уголовных производств по части финансирования оборонного сектора.
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Кроме того, в НАБУ не исключают появление новых подозреваемых в расследовании по проекту Стена.
"Мы выявили, что ряд работ, которые включали в акты приемки-передачи, не выполнялись... Средства перечислялись субъектам хозяйствования. Это стандартная схема... После того как были установлены убытки и круг причастных лиц, были проведены процессуальные действия. Но расследование продолжается, и исключать появления новых подозреваемых я не могу", - сказал он.
Ранее Сытник заявил, что по проекту Стена возможны еще задержания. "Это только первые задержания, так как то, что мы отработали - это результат работы по определенному участку проекта", - подчеркнул он.
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