Хищение на проекте Стена: суд арестовал первого фигуранта
10.08.2017 19:55
Соломенский суд Киева арестовал на 60 суток с правом внесения залога в размере 3,6 млн грн директора ООО "Агентство защиты информации"
Фото: dpsu.gov.ua
Соломенский суд Киева арестовал на 60 суток с правом внесения залога в размере 3,6 млн грн фигуранта производства о хищении средств в проекте Стена директора ООО "Агентство защиты информации" Александра Кашубу. Об этом сообщает телеканал 112.
Кашуба свою вину не признает и заявляет, что сумма залога слишком большая.
Сторона защиты сообщила, что уже готовит апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что сегодня суд изберет меру пресечения для всех семерых подозреваемых в хищении денег проекта Стена. 9 августа им было объявлено о подозрении.
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