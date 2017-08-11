Кремль собрался использовать ПВО на границе Беларуси и Украины

Накануне масштабных военных учений Запад-2017 в Москве захотели якобы совместно с Беларусью "охранять" границы РФ и РБ от неких угроз с воздуха

На рассмотрение нелегитимной Государственной думы России передан законопроект, положения которого позволяют государству-оккупанту использовать силы противовоздушной обороны на границах Беларуси. Документ внес вчера, 10 августа, президент РФ Владимир Путин, пишет сайт российского парламента.

В комментарии к законопроекту Путин просит депутатов ратифицировать протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между РФ и РБ о "совместной охране" границы Союзного государства в воздушном пространстве и создание Единой региональной системы ПВО от 3 февраля 2009 года.

Протокол подписан 2 ноября 2016 года в Минске.

Текст документа регламентирует "понятийный аппарат Соглашения". Также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры российской армии и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства.

Путин считает, что реализация протокола "позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета".

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

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