МИД Турции: Мы пострадали от санкций против РФ и не одобряем их

По словам Мевлюта Чавушоглу, ограничительные меры против "соседей и партнеров" - России - нанесли серьезный ущерб турецкой экономике

Турция не одобряет "крымские" санкции Евросоюза против Российской Федерации и призывает обе стороны конфликта "решить свои вопросы посредством диалога и политических мер". Об этом в заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает со ссылкой на его интервью изданию Türkiye турецкий сайт Hurriyet Daily News.

"В прошлом Турция настрадалась из-за санкций. Санкции против наших соседей и партнеров нанесли жуткий ущерб нашей экономике. Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не бросаемся в них сломя голову, а обдумываем, можем ли найти иные способы решения проблем", - заявил Чавушоглу в интервью.

По этой причине Анкара не присоединилась к ограничительным мерам, которые ЕС применил против государства-оккупанта, объяснил он, добавив, что Турция "предпочитает политические методы и диалог".

"Вы же видите, как Россия и США пытаются вводить санкции друг против друга. ЕС размышляет о мерах против США на основании того, что санкции затронут и их. То, что мы делаем сейчас - это пробуем решить проблемы через диалог, чтобы ничто не помешало нашей экономике", - подытожил он.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Отношения России и Турции испортились после того, как турецкие ВВС сбили 24 ноября 2015 года российский военный самолет Су-24 на границе с Сирией. Путин обвинил Турцию в том, что она якобы "сознательно загоняет отношения с РФ в тупик", а также потребовал от Турции извинений за сбитый бомбардировщик Су-24. В ноябре того же года Россия ввела санкции против Турции, а в декабре расширила их. Позднее взаимные санкции были сняты или ослаблены.

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