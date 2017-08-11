Оккупанты в Крыму не отменили арест 76-летнего крымского татарина
Оккупанты в Крыму отказались отпускать из-под стражи 76-летнего крымского Татарина Сервера Караметова. Об этом сообщают Крым.Реалии.
Подконтрольный российским оккупантам "суд" отклонил апелляцию защиты и оставил крымчанина под стражей до 19 августа.
К зданию суда поддержать Караметова приехали десятки людей.
Накануне освободить пожилого крымскотатарского активиста призвали правозащитники Amnesty International.
9 августа российские силовики в оккупированном Симферополе похитили Караметова, который вышел на одиночный пикет в поддержку заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Позже подконтрольный Кремлю суд Симферополя присудил Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции" и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).
В прокуратуре Автономной республики Крым расследует факт незаконного лишения свободы гражданина Украины и незаконного препятствования проведению мирного митинга на временно оккупированной территории полуострова.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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