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Адвокат: Начальник изолятора в оккупированном Крыму ударил Балуха

12.08.2017 07:47
Украинский политзаключенный Владимир Балух сказал, что начальник изолятора унижал его по национальному признаку
Адвокат: Начальник изолятора в оккупированном Крыму ударил Балуха
Владимир Балух

В аннексированном Крыму начальник изолятора временного содержания применил силу к политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на его адвоката. 

Адвокат подал жалобу на начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. 

"Ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это зафиксировано на видео в ИВС", - сообщил адвокат Балуха.

24 апреля Балух уже заявлял о дискриминации по национальному признаку в том же изоляторе, но его жалобы проигнорировали. 

Балух был осужден псевдосудом за принципиально украинскую позицию к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов.

4 августа украинский МИД потребовал отменить антигуманное постановление псевдосуда в аннексированном Крыму по делу Балуха и прекратить его преследования.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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