Спикер Генштаба: Законопроект Путина по ПВО нам не помешает

Представитель Генштаба заверил, что законопроект Путина - только адаптация документа, который был зафиксирован еще в 2009 году

Спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио Свобода сказал, что нет причин беспокоиться о том, что на рассмотрение нелегитимной Госдумы РФ передан законопроект, положения которого позволяют государству-оккупанту использовать силы противовоздушной обороны на границах Беларуси.



По словам Селезенева, это только техническая наработка документа, поскольку с 2009 года Союзное государство Беларуси и Российской Федерации осуществляет совместный контроль над воздушным пространством двух государств.



Законопроект - только адаптация документа, который был зафиксирован еще в 2009 году.



Селезнев заверил, что Воздушные сил ВСУ выполняют задачи исключительно в воздушном пространстве Украины и документ не принесет никаких хлопот. При этом ситуация около государственной границы всегда находится в центре внимания Генерального штаба.

Прошлогодние учения показали, что ВСУ способны реагировать на любые случаи и факты агрессии со стороны противника, отметил Селезнев.

В комментарии к поданному законопроекту Путин просит депутатов ратифицировать протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между РФ и РБ о "совместной охране" границы Союзного государства в воздушном пространстве и создание Единой региональной системы ПВО от 3 февраля 2009 года.

Законопроект подан накануне совместных стратегических учений армий РФ и Беларуси Запад-2017, которые пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.