Уволенный Балчун и Саакашвили на границе: главные новости недели

Увольнение главы Укрзалізниці, путешествия экс-губернатора Одесской области, ядерная угроза КНДР, возвращение Обамы в политику и другое

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

Вдоль границ



На вопрос LIGA.net спикер Госпрогранслужбы Олег Слободян сообщил, что паспорт гражданина Украины, который внесен в реестр недействительных, на границе должен быть изъят, а его владельцу отказано в пропуске через государственную границу. Однако изъять этот паспорт у экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пока возможности не представилось. Сначала СМИ сообщали о его пребывании Польше. 8 августа польские журналисты узнали о том, что Саакашвили покинул Польшу - и в этот же день экс-губернатор поделился в своем Facebook новостью, что уже прибыл в Литву.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

"Всегда приятно находиться в братской Литве, особенно среди друзей-основателей литовской независимости: Витаутаса Ландсбергиса, министров, членов правительства и кандидатов в президенты. Я поблагодарил литовцев за поддержку Украины и Грузии, а также очень благодарен за позицию по поводу моего гражданства", - написал Саакашвили.

В какую страну он отправится дальше - пока интрига. Но член совета партии Движение новых сил Давид Сакварелидзе уже заявил, что члены партии планируют встретить лишенного украинского гражданства Саакашвили на границе и обеспечить ему въезд в Украину.

"Стена"

8 августа Детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек в рамках расследования факта растраты средств госбюджета, выделенных на проект Стена - инженерно-техническое обустройство границы с Россией и территорий, прилегающих к зоне АТО и временно оккупированному Крыму. Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что сумма нанесенных убытков составляет 16 млн 688 тыс грн.

Задержаны были Александр Тимонюк - начальник управления строительства департамента ресурсного обеспечения администрации Госпогранслужбы; Целко Владимир - бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Госпогранслужбы; Майданович Вячеслав - офицер производственно-технического отделения; директор ООО Будцентр Витязь; Александр Кашуба - директор ООО Агентство защиты информации; Сергей Значко - бывший заместитель руководителя ГП Черниговский облавтодор; один из посредников, который выступал координатором между субъектами хозяйствования.

На следующий день всем семерым сообщили о подозрении.

10 и 11 августа суд арестовал всех подозреваемых. Суммарный размер залогов составил 25,5 млн гривень.

Увольнение Балчуна

9 августа глава Укрзалізниці Войцех Балчун подал заявление об увольнении.

"Причина подачи этого заявления - личные обстоятельства господина Балчуна", - прокомментировал премьер Владимир Гройсман.

Кабинет министров одобрил заявление теперь уже экс-главы Укрзалізниці.

Чуть позже в этот же день в Генеральной прокуратуре поспешили сообщить, что Балчун в 2016 году отсутствовал на рабочем месте 87 дней из 145, а в 2017 году - 45 из 103 рабочих дней.

"Следствием установлено, что от выполнения своих непосредственных обязанностей В. Балчун фактически самоустранился, эффективное управление не совершал, что негативно сказалось на деятельности общества и состоянии законности на железнодорожном транспорте в целом", - написала в своем Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Балчун пробыл главой украинского предприятия чуть больше года - назначен он был 20 апреля 2016 года.

Но увольнением главы Укрзалізниці история, согласно заявлению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, не закончится: на предприятии грядет замена всего руководства.

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Судилище оккупантов

10 августа марионетки Кремля в Железнодорожном районном "суде" Симферополя во временно оккупированном Крыму приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы крымского татарина Редвана Сулейманова - одного из обвиняемых по делу о "крымских диверсантах".

Во время одного из "заседаний суда" оккупантов в Крыму по сфабрикованному делу против Ахмета Чийгоза возле здания за одиночный пикет был арестован на 10 суток 76-летний крымский татарин Сервер Караметов. Местные силовики предъявили ему "нарушение порядка проведения одиночных пикетов" и "сопротивление сотрудникам полиции".

11 августа Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима гражданина Украины Артура Панова, обвиняемого российскими властями в подготовке теракта в Ростове-на-Дону.

12 августа адвокат еще одного украинского политзаключенного Владимира Балуха сообщил, что начальник изолятора временного содержания применил силу к его подзащитному.

Угроза КНДР

Ядерная программа Северной Кореи стала причиной не только гневной риторики президент США Дональда Трампа и волнений соседей КНДР: теперь в конфронтацию вступила и Европа. Но мнения США и ЕС разнятся - Трамп смягчать свои угрозы в адрес Пхеньяна пока, очевидно, не намерен, а вот лидеры европейских стран призывают к поискам дипломатических решений.

На минувшей неделе весь мир наблюдал, как лидер КНДР Ким Чен Ын и Трамп перебрасывались угрозами в адрес друг друга, пытаясь заявить в ответ что-то более жуткое и устрашающее.

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Со стороны Северной Кореи прозвучала конкретная угроза в адрес военной базы США на острове Гуам в Тихом океане, что еще больше накалило обстановку. Вероятно, выбор этой локации властями КНДР был не случайным: в случае нападения на американский остров Гуам НАТО не будет обязано поддерживать США. На Гуам не распространяется Североатлантический договор.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, подобно своему боссу, не стал размениваться на уговоры, а прямо заявил, что КНДР должна прекратить свои ядерные испытания: у стратегов в Пентагоне есть план военного решения проблемы, однако ведомство "не открывает огонь", пока что оставляя простор для действий дипломатам США и союзников.

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Пригрозил Пхеньян и странам-членам ООН за введенные ранее санкции, а от предложения Южной Кореи наладить отношения власти КНДР и вовсе отказались, назвав намерения своего соседа "неискренними". Тем временем, Япония уже готовится отражать северокорейские ракеты. А вот Китай по-прежнему вяло пытается вразумить своего соседа.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала "эскалацию риторики" Трампа, считая, что военного решения ситуации вокруг КНДР нет. Не допустить обострения призвали также президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Британии Борис Джонсон.

В то же время, американский сенатор Джон Маккейн прямо критиковать Трампа не стал, но посоветовал ему "осторожнее угрожать".

Экспорт

Прошлая неделя принесла сразу две хорошие новости из сферы торговли. В первом полугодии 2017 г. экспорт молочных продуктов из Украины вырос на 93,9% относительно аналогичного периода минувшего года. А вот украинские производители сахара уже поставили на внешние рынки 751 тыс. т своего товара, что почти в шесть раз больше, чем за весь минувший маркетинговый год (132,2 тыс. т).

"К нам едет ревизор"

7 августа вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что с осени в Украине начнет работу представитель правительства Германии по вопросам децентрализации, в чьей компетенции будет углубление партнерского сотрудничества между украинскими и немецкими регионами, а также внедрение инфраструктурных проектов с использованием опыта ФРГ.

Яичный скандал

Скандал с яйцами из Нидерландов вспыхнул в последний день июля, но вот уже две недели токсичные яйца обнаруживаются в разных странах ЕС.

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Куриные яйца, зараженные инсектицидом фипронилом, который поражает почки, печень и щитовидную железу у людей, обнаружены были в Швейцарии, Китае и еще по меньшей мере 15 странах ЕС.

Биометрический ажиотаж

Спустя два месяца после введения безвизового режима с Европейским Союзом и километры очередей в паспортных столах, в Киеве в торгово-развлекательном центре "Украина" на площади Победы открылся крупнейший центр оформления биометрических загранпаспортов. Открытие его состоялось 12 августа. Центр "Паспортный сервис" перенесен в ТРЦ "Украина" из здания на бульваре Шевченко 27.

Упрощение визового режима с Катаром

Не успели украинцы в полной мере ощутить преимущества безвизового режима с ЕС, как упрощение визового режима предложил и Катар. Теперь гражданам Украине не нужно предварительно оформлять документы и получать визу - они смогут получать визу по приезду в страну сроком на 30 дней с таким же сроком пребывания в Катаре.

"Осторожное возвращение"

12 августа издание The Hill сообщило, что этой осенью бывший президент США Барак Обама начнет возвращение на национальную арену. Один из советников рассказал, что начнется "деликатный танец", который должен вернуть Обаму в политику, но при этом экс-президент не намерен становиться лицом демократов.

Барак Обама (фото - ЕРА)

Близкие к Обаме советники рассказывают, что его целью будет восстановить роль Демократической партии после поражения на выборах, но большая часть его деятельности будет в тени. В ближайшие недели советники будут говорить с Обамой о том, каким будет его график этой осенью.

Война в Донбассе



За прошлую неделю в Донбассе погибли семь военнослужащих ВСУ, еще 31 украинский военный был ранен или травмирован.

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