Под приватизацию попадут шесть цирков и киностудия Довженко - СМИ
В перечень объектов госсобственности, которые планируют приватизировать на протяжении 2017-2020 гг, вошли ряд государственных цирков и киностудий. В частности, это Национальный цирк Украины и Национальная киностудия имени Довженко, говорится в статье zn.ua.
Всего в списке 893 предприятия, а позже количество увеличится до четырех тысяч. Там уже значатся шесть государственный цирков - харьковский, днепропетровский, одесский, криворожский, львовский.
Отмечается, что приватизация - одно их обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренности с МВФ.
Сейчас Министерство культуры разъясняет чиновникам Минэкономразвития последствия непродуманных приватизаций в сфере культуры, поскольку статус национального сейчас защищает многие учреждения.
4 июля Кабинет министров одобрил новый законопроект о приватизации.
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