Под приватизацию попадут шесть цирков и киностудия Довженко - СМИ

Украина взяла на себя обязательство о приватизации перед МВФ. В списке уже 893 предприятия

В перечень объектов госсобственности, которые планируют приватизировать на протяжении 2017-2020 гг, вошли ряд государственных цирков и киностудий. В частности, это Национальный цирк Украины и Национальная киностудия имени Довженко, говорится в статье zn.ua.



Всего в списке 893 предприятия, а позже количество увеличится до четырех тысяч. Там уже значатся шесть государственный цирков - харьковский, днепропетровский, одесский, криворожский, львовский.



Отмечается, что приватизация - одно их обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренности с МВФ.



Сейчас Министерство культуры разъясняет чиновникам Минэкономразвития последствия непродуманных приватизаций в сфере культуры, поскольку статус национального сейчас защищает многие учреждения.

4 июля Кабинет министров одобрил новый законопроект о приватизации.

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